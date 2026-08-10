¿Qué significa la señal roja con dos flechas arriba y una abajo y qué hacer al verla?

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Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para garantizar la seguridad vial y ordenar la circulación de vehículos en calles y carreteras. Entre ellas, existe una señal poco conocida que muestra dos flechas hacia arriba y una flecha hacia abajo sobre un fondo blanco con borde rojo.

Su presencia indica que los conductores que circulan por esa vía tienen prioridad frente a los vehículos que avanzan en sentido contrario. Generalmente, se instala en puentes angostos, zonas en obras o sectores donde el espacio disponible no permite el paso simultáneo de dos vehículos.

¿Qué significa la señal roja con dos flechas arriba y una abajo?

La señal está compuesta por dos flechas blancas dirigidas hacia arriba y una flecha negra orientada hacia abajo, rodeadas por un borde rojo. Su función es informar que quienes circulan en el mismo sentido que las flechas ascendentes tienen prioridad de paso.

En otras palabras, los conductores que avanzan en dirección contraria deben ceder el paso y esperar hasta que la vía quede despejada para continuar su recorrido.

Esta señal suele ubicarse en lugares donde la calzada se reduce temporal o permanentemente, como túneles, puentes estrechos o sectores con carriles limitados.

Esta señal de tránsito indica quién tiene prioridad de paso en determinados tramos de la vía y su incumplimiento puede generar situaciones de riesgo. Imagen creada con IA

¿Qué debe hacer un conductor al verla?

Al encontrarse con esta señal, el conductor debe continuar la marcha con precaución, respetando la prioridad establecida y manteniendo una velocidad adecuada a las condiciones del camino.

No obstante, aunque tenga prioridad, es recomendable reducir la velocidad y prestar atención a los vehículos que se aproximan desde el sentido contrario para evitar maniobras peligrosas.

Por su parte, quienes circulan en la dirección opuesta deben detenerse o disminuir la velocidad hasta asegurarse de que pueden atravesar el tramo sin interferir con el tránsito prioritario.

¿Por qué es importante respetar esta señal?

El objetivo principal de esta señalización es evitar congestiones y accidentes en zonas donde el espacio es insuficiente para el cruce simultáneo de vehículos.

Respetar las indicaciones de tránsito no solo permite una circulación más ordenada, sino que también contribuye a reducir el riesgo de choques frontales y otros incidentes viales.