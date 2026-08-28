Qué significa la señal de tránsito amarilla con una vaca y por qué es importante.

Su objetivo es llamar la atención y prevenir situaciones de riesgo durante el recorrido.

Confirmado: el Decreto 1310 de 2022 ordena impedir la salida del país a todos los ciudadanos que estén en esta lista

En las carreteras de Colombia es posible encontrar una señal de tránsito amarilla, generalmente en forma de rombo, que muestra la silueta de una vaca. Aunque puede parecer una advertencia sencilla, tiene una función clave para la seguridad vial: alertar al conductor sobre la posible presencia de animales en la carretera y la necesidad de extremar las precauciones.

El aviso corresponde a la señal preventiva SP-49, denominada “Presencia de animales en la vía” , contemplada en el Manual de Señalización Vial de Colombia. La normativa establece que el pictograma debe representar al animal que predominantemente puede aparecer en ese sector.

¿Qué significa la señal de tránsito amarilla con una vaca?

La señal amarilla con una vaca significa que existe la posibilidad de encontrar ganado u otros animales sobre la vía o cerca de ella. Por tratarse de una señal preventiva, su propósito es advertir con anticipación al conductor para que pueda reaccionar de manera segura.

El Manual de Señalización Vial señala que la SP-49 puede utilizarse para advertir sobre animales que puedan hacer presencia en la vía y permite adaptar el pictograma al tipo de animal que sea habitual en la zona.

Por eso, aunque popularmente se la conozca como “la señal de la vaca”, su significado es más amplio: no se limita exclusivamente al ganado bovino.

¿Por qué la señal de la vaca es amarilla?

El color amarillo cumple una función dentro de la señalización preventiva. Su finalidad es llamar la atención de quienes circulan por la vía y advertirles que adelante puede existir una condición que requiere mayor precaución.

En este caso, la silueta negra del animal sobre el fondo amarillo permite identificar rápidamente que se trata de una advertencia relacionada con la presencia de fauna o ganado.

El Manual de Señalización Vial de Colombia incluye este tipo de avisos dentro de las señales preventivas destinadas a informar anticipadamente sobre posibles situaciones de riesgo.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con una vaca y por qué es importante. Representación con IA

¿Qué debe hacer un conductor cuando ve la señal de una vaca?

Cuando un conductor encuentra esta señal, debe aumentar la atención y estar preparado para encontrarse con un animal en la calzada. No significa necesariamente que haya una vaca justo después de la señal, sino que existe una posibilidad que debe tenerse en cuenta.

Entre las principales precauciones están:

Reducir la velocidad de manera prudente.

Mantener la atención sobre los costados de la carretera.

Estar preparado para una aparición inesperada de animales.

Evitar maniobras bruscas si un animal ingresa a la vía.

Mantener una distancia de seguridad adecuada con otros vehículos.

Extremar las precauciones durante la noche o cuando la visibilidad sea reducida.

La recomendación es especialmente relevante en corredores rurales, donde pueden existir zonas de tránsito de ganado o presencia de fauna.

¿Qué otros animales pueden aparecer en esta señal de tránsito?

Aunque la imagen de una vaca es una de las más reconocibles, la señal SP-49 puede incorporar diferentes pictogramas dependiendo de los animales que puedan encontrarse habitualmente en determinado sector.

El manual contempla ejemplos como zorros, armadillos, venados, caimanes, pumas, tigrillos, culebras y chuchas, además de semovientes. La figura debe guardar relación con el animal que predominantemente pueda hacer presencia en la vía.

Por eso, encontrar una figura diferente a la de una vaca no cambia la función principal de la señal: advertir sobre la posible presencia de animales y pedir mayor precaución al conducir.