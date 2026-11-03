Qué significa la señal de tránsito de una recta vertical principal y un ramal lateral a la derecha que se abre en dos brazos curvos.

Reconocer las señales de tránsito que se encuentran a lo largo de las rutas y ciudades argentinas es importante para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.

En este marco, muchos conductores se enfrentaron a una señal amarilla con una línea vertical y un ramal lateral a la derecha que se abre en dos brazos curvos: su nombre es el entronque en delta .

Se trata de una señal preventiva que forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme y es importante saber qué significa.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Anexo L del Decreto 779/1995, esta señal se utiliza para indicar una intersección de tres caminos, es decir, en ese punto confluyen el camino principal y dos secundarios .

El dibujo sigue la siguiente lógica:

La línea más ancha representa el camino principal , el que recorre el conductor

Las líneas más angostas representan los caminos secundarios , que se unen al principal.

La forma de delta, parecida a un triángulo abierto, da nombre a la señal.

En este caso, el ramal aparece a la derecha, de modo que otros vehículos pueden incorporarse desde ese lado , algo que exige especial atención en horarios de mucho tránsito y horarios nocturnos.

Qué significa la señal de tránsito de una recta vertical principal y un ramal lateral a la derecha que se abre en dos brazos curvos. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué hacer cuando ves esta señal en la ruta

Se trata de un aviso previo, por lo que lo más seguro es anticiparte a lo que pueda pasar.

En este marco, el conductor debe seguir los siguientes pasos:

Reducir la velocidad antes de llegar al cruce.

Mirar hacia la derecha porque desde ese lado pueden aparecer autos, motos o camiones.

Mantener la distancia con el vehículo de adelante, para frenar sin sobresaltos.

Evitá adelantarse en el tramo del entronque, ya que la visibilidad puede ser limitada.

Buscar otras señales de prioridad que son las que ordenan el paso.

Es importante tomar estos recaudos porque los cruces combinan las trayectorias de varios vehículos, por lo que puede resultar peligroso.

En conclusión, el entronque en delta adelanta al conductor qué tipo de cruce viene: no prohibe ni obliga, pero advierte. Por ende, se debe conocer y tomar prudencia en una ruta para evitar maniobras bruscas o accidentes.