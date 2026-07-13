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Las señales de tránsito son fundamentales para anticipar situaciones de riesgo y brindar información a quienes circulan por rutas y autopistas.

Sin embargo, algunas generan dudas porque advierten sobre lo que ocurre más adelante y no porque indiquen una prohibición.

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Una de ellas es la señal con una flecha negra particular sobre fondo amarillo, un cartel preventivo que suele verse en rutas y caminos y que alerta sobre un cambio en la circulación que requiere mayor atención por parte del conductor.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha amarilla

La señal identificada como P.22 advierte la proximidad de una incorporación lateral al camino, ya sea desde la izquierda o desde la derecha.

Algunas de las señales preventivas más conocidas. (Foto: Gobierno de Argentina)
Algunas de las señales preventivas más conocidas. (Foto: Gobierno de Argentina)

Su función es informar que otro flujo de vehículos se unirá a la misma calzada y en el mismo sentido de circulación.

Por ese motivo, el conductor debe anticipar la maniobra y mantenerse atento al tránsito que está por incorporarse.

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Qué hacer cuando aparece esta señal en la ruta

Al observar esta señal preventiva, lo recomendable es reducir la velocidad y prestar mayor atención al entorno.

También es importante observar los espejos y mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante.

La señal de tránsito con fondo amarillo y una flecha particular indica una incorporación lateral al camino, ya sea desde la izquierda o desde la derecha. (Foto: Gobierno de Argentina)
La señal de tránsito con fondo amarillo y una flecha particular indica una incorporación lateral al camino, ya sea desde la izquierda o desde la derecha. (Foto: Gobierno de Argentina)

Los especialistas en seguridad vial aconsejan:

  • Disminuir la velocidad antes de la incorporación.
  • Estar atento a los vehículos que ingresan.
  • Evitar adelantamientos en ese sector.
  • Mantener una distancia de seguridad.
  • Respetar la señalización complementaria si la hubiera.
Alerta conductores.Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante

Por qué esta señal pertenece al grupo de las preventivas

La señal con la flecha negra sobre fondo amarillo integra el grupo de las señales preventivas, que alertan sobre situaciones que pueden requerir una conducción más cuidadosa.

El sistema de señalización vial argentino clasifica los carteles según la función que cumplen para orientar a los conductores.

Las principales categorías son:

  • Preventivas: advierten sobre riesgos o cambios en la circulación.
  • Reglamentarias: establecen prohibiciones, obligaciones y prioridades.
  • Informativas: indican destinos, servicios o distancias.
  • Transitorias: alertan sobre obras, desvíos o modificaciones temporales del tránsito.