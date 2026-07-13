Conocer el significado de esta señal de tránsito ayuda a evitar multas.

Las señales de tránsito están diseñadas para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de conductores y peatones. Sin embargo, algunas generan confusión porque se parecen a otras mucho más conocidas.

Una de ellas es la señal con la letra “E” doblemente tachada, un cartel que suele interpretarse erróneamente como una simple prohibición para estacionar , cuando en realidad indica una restricción mucho más estricta que todos los automovilistas deberían conocer.

¿Qué significa la señal de tránsito con la letra “E” doblemente tachada?

La letra “E” doblemente tachada indica que en ese sector está prohibido detenerse y estacionar .

Esto significa que el conductor no puede dejar el vehículo detenido, ni siquiera por unos segundos para subir o bajar pasajeros, cargar mercadería o realizar cualquier otra maniobra que implique una detención.

Se trata de una restricción más estricta que la tradicional señal de “prohibido estacionar”, ya que elimina cualquier posibilidad de detener el vehículo en ese lugar.

¿En qué se diferencia de la señal de “prohibido estacionar”?

Muchas personas creen que ambas señales tienen el mismo significado, pero existe una diferencia importante.

Mientras que la señal de “prohibido estacionar” permite detener el vehículo brevemente para ascender o descender pasajeros, la señal con la “E” doblemente tachada no autoriza ninguna detención, salvo situaciones de emergencia o cuando lo indique una autoridad de tránsito.

Por ese motivo, es una de las señales que más multas puede generar entre quienes desconocen su verdadero significado.

¿Qué deben hacer los conductores al verla?

Cuando un automovilista encuentra esta señal, debe continuar la marcha y evitar cualquier tipo de detención en el sector indicado.

Las recomendaciones son:

No detener el vehículo bajo ninguna circunstancia que no sea una emergencia.

No estacionar en la zona señalizada.

Buscar un lugar habilitado si necesita detenerse.

Respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, si los hubiera.

Cumplir estas normas ayuda a mantener la fluidez del tránsito y reduce el riesgo de accidentes o congestión vehicular.

¿Dónde suele encontrarse esta señal?

La señal con la “E” doblemente tachada suele instalarse en lugares donde mantener el tránsito despejado resulta fundamental.

Es frecuente encontrarla en:

Entradas y salidas de hospitales.

Accesos a estaciones de bomberos.

Paradas de transporte público.

Cruces de alta circulación.

Sectores de carga y descarga restringidos.

Vías de emergencia o zonas con gran flujo vehicular.

En estos lugares, incluso una breve detención puede afectar la circulación o poner en riesgo la seguridad de otras personas.