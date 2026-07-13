Tras el feriado del 9 de julio que conmemoró un nuevo aniversario de la Independencia en Argentina y dejó varios días de descanso en todo el territorio, algunos habitantes contarán con la posibilidad de disfrutar de un nuevo receso de actividades.

El asueto local está programado para el próximo jueves 16 de julio en varios municipios de la Provincia de Buenos Aires, por sus respectivas celebraciones patronales, por lo que un gran número de pobladores se verá exento de ejercer sus labores en la antesala a las vacaciones de invierno.

Cabe destacar que la jornada de descanso que tendrá la administración pública en los municipios alcanzados coincide con el día posterior a la semifinal del Mundial de Fútbol entre Argentina e Inglaterra.

Confirman asueto local para el jueves 16 de julio: quiénes tendrán

El calendario oficial de feriados nacionales contempla una jornada de descanso obligatorio para todos los argentinos.

Algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires tendrán una jornada de asueto el jueves 16 de julio. (Foto: archivo)

Sin embargo, existen algunos asuetos locales por aniversarios fundacionales o celebraciones patronales que permiten a ciertos habitantes disfrutar de un día sin labores.

En función del cronograma establecido por el Banco Provincia, el jueves 16 de julio figura como una jornada no laborable en los siguientes partidos:

Benito Juárez

Cañuelas

Carlos Casares

Carmen de Areco

Carmen de Patagones

Chivilcoy

General Lamadrid

General Rodríguez

General Villegas

Las Flores

Lobería

Necochea

Pellegrini

Zárate

Cuándo son las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires en 2026

El calendario escolar 2026 organiza el receso invernal en distintos bloques según cada jurisdicción. En ese esquema, la provincia de Buenos Aires forma parte del tercer y último grupo definido para las vacaciones de invierno.