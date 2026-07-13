Pocos lo saben | Qué significa la señal de tránsito PR y por qué puede ser clave en una emergencia

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Quienes viajan con frecuencia por las carreteras colombianas seguramente han visto postes verdes con las letras PR seguidas de una serie de números. Aunque pasan desapercibidos para muchos conductores, estas señales cumplen una función clave para la seguridad vial, especialmente cuando ocurre una emergencia o una falla mecánica.

Su principal objetivo es ofrecer una ubicación exacta en vías donde no existen direcciones tradicionales, permitiendo que los organismos de socorro, la Policía de Carreteras o los servicios de asistencia lleguen con mayor rapidez al lugar del incidente.

¿Qué significa la señal de tránsito PR?

Las letras PR corresponden a Punto de Referencia, una señal informativa instalada en carreteras nacionales y departamentales para identificar con precisión un punto específico de la vía. A diferencia de otras señales de tránsito, no impone obligaciones ni genera sanciones, sino que brinda información útil para la ubicación de los usuarios.

Cada poste incluye dos referencias numéricas:

El número vertical indica el kilómetro exacto donde se encuentra el conductor.

El número horizontal identifica la carretera y el tramo específico por el que se transita.

Gracias a este sistema, es posible informar con exactitud la ubicación en caso de un accidente, una avería o cualquier otra situación que requiera asistencia.

La sigla identifica un Punto de Referencia que permite ubicar con precisión el lugar donde se encuentra un conductor para facilitar la atención de incidentes en carretera.

¿Por qué puede ser clave en una emergencia?

En muchas carreteras intermunicipales no existen direcciones ni nomenclaturas urbanas. En esos casos, la señal PR permite que los conductores comuniquen su ubicación exacta al llamar a los servicios de emergencia, lo que agiliza la llegada de ambulancias, grúas, bomberos o la Policía de Carreteras.

Además de facilitar la atención de incidentes, estos puntos de referencia ayudan a:

Orientarse durante recorridos largos.

Calcular distancias y tiempos de viaje.

Informar con precisión la ubicación a familiares o acompañantes.

Mejorar la coordinación de los servicios de asistencia vial.

¿La señal PR genera multas?

La señal PR tiene una función exclusivamente informativa y no está asociada con infracciones de tránsito ni sanciones económicas . Su finalidad es servir como herramienta de orientación y localización para conductores y autoridades.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan que los viajeros identifiquen estos postes durante sus desplazamientos, ya que conocer su significado puede marcar la diferencia al momento de reportar una emergencia o solicitar ayuda en carretera.