Destornillador Phillips y plano: cuál es la principal diferencia, para qué se usa cada uno y cuál elegir en la ferretería Fuente: IA

A la hora de comprar herramientas, una de las dudas más frecuentes surge frente a dos modelos que parecen similares, pero cumplen funciones diferentes: el destornillador Phillips y el destornillador plano. Elegir el adecuado no solo facilita el trabajo, sino que también evita dañar los tornillos y prolonga la vida útil de la herramienta.

Aunque ambos sirven para ajustar o retirar tornillos , cada uno fue diseñado para un tipo específico de cabeza y ofrece ventajas distintas según el trabajo que se vaya a realizar. Conocer sus diferencias permite elegir el modelo correcto antes de salir de la ferretería.

Qué diferencia hay entre un destornillador Phillips y uno plano

La principal diferencia está en la forma de la punta y en el tipo de tornillo para el que fueron diseñados.

Destornillador Phillips y plano: cuál es la principal diferencia, para qué se usa cada uno y cuál elegir en la ferretería Fuente: IA

El destornillador plano posee una punta recta y delgada que encaja en tornillos con una única ranura horizontal. Es uno de los modelos más tradicionales y todavía se utiliza en numerosos trabajos domésticos, eléctricos y de carpintería.

En cambio, el destornillador Phillips tiene una punta en forma de cruz que se adapta a los tornillos con cabeza cruciforme. Este diseño permite transmitir mejor la fuerza de giro y reduce las posibilidades de que la herramienta se salga del tornillo mientras se trabaja.

Para qué sirve cada tipo de destornillador

Aunque ambos cumplen la misma función general, cada uno está pensado para aplicaciones específicas.

El destornillador plano suele utilizarse para:

Tornillos con una sola ranura recta.

Reparaciones sencillas del hogar.

Trabajos eléctricos.

Muebles y objetos con tornillería tradicional.

Destornillador Phillips y plano: cuál es la principal diferencia, para qué se usa cada uno y cuál elegir en la ferretería Fuente: IA

Por su parte, el destornillador Phillips es el más utilizado en la actualidad porque aparece en gran parte de los productos modernos. Es habitual encontrarlo en:

Electrodomésticos.

Computadoras y dispositivos electrónicos.

Muebles para armar.

Bicicletas.

Automóviles.

Equipos industriales.

Su diseño permite aplicar mayor torque con menor riesgo de dañar la cabeza del tornillo.

Cómo se utilizan correctamente

Utilizar el destornillador adecuado es tan importante como elegir el tamaño correcto de la punta. Si la herramienta no encaja perfectamente en el tornillo, aumenta el riesgo de desgastar la ranura y dificultar futuras reparaciones.

En ambos casos, la punta debe apoyarse completamente sobre la cabeza del tornillo antes de comenzar a girar. También conviene mantener la herramienta alineada con el eje del tornillo y ejercer una presión firme mientras se realiza el movimiento.

Con el destornillador Phillips resulta más sencillo mantener esa alineación gracias a la forma en cruz de la punta, mientras que el plano suele requerir un poco más de precisión para evitar que resbale.