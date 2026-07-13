La importancia de conocer esta señal de tránsito preventiva.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y anticipar situaciones de riesgo en la vía pública. Sin embargo, algunas son poco frecuentes y generan dudas incluso entre conductores con experiencia.

Una de ellas es la señal amarilla con una letra “T” negra en el centro, un cartel preventivo que advierte sobre una configuración específica del camino y que exige reducir la velocidad y prestar especial atención antes de continuar la marcha.

¿Qué significa la señal de tránsito amarilla con una T negra?

La señal amarilla con una “T” negra indica la presencia de una intersección en T más adelante . Esto significa que la vía por la que circula el conductor termina y desemboca en otra carretera o calle perpendicular.

En otras palabras, el camino no continúa de frente, por lo que el conductor deberá girar hacia la derecha o hacia la izquierda, respetando las normas de prioridad y las señales que existan en el lugar.

Al tratarse de una señal preventiva, su objetivo es advertir con anticipación sobre una situación que requiere mayor atención para evitar frenadas bruscas o maniobras inesperadas.

¿Qué deben hacer los conductores cuando ven esta señal?

Conocer las señales de tránsito previene accidentes. (Fuente: archivo)

Al identificar este cartel, los especialistas en seguridad vial recomiendan adoptar una conducción preventiva y prepararse para la llegada a la intersección.

Las principales recomendaciones son:

Reducir la velocidad antes de llegar al cruce.

Observar el tránsito que circula por la vía perpendicular.

Respetar las señales de prioridad , como un cartel de “PARE” o “CEDA EL PASO”, si las hubiera.

Señalizar correctamente el giro que se va a realizar.

Evitar maniobras bruscas o cambios repentinos de dirección.

Estas acciones permiten disminuir el riesgo de accidentes y facilitan una circulación más segura para todos los usuarios de la vía.

¿Dónde suele encontrarse esta señal de tránsito?

La señal con forma de “T” negra sobre fondo amarillo puede encontrarse tanto en zonas urbanas como en carreteras, especialmente en sectores donde una calle finaliza al llegar a otra vía.

También es frecuente verla en caminos rurales, accesos a barrios, rutas secundarias y calles con menor flujo vehicular, donde la configuración de la vía puede sorprender a quienes no conocen el recorrido.

Su color amarillo identifica que se trata de una advertencia, por lo que invita al conductor a anticiparse y conducir con mayor precaución.

¿Por qué es importante conocer el significado de esta señal?

Comprender el significado de las señales preventivas permite reaccionar con mayor rapidez frente a situaciones que podrían representar un riesgo durante la conducción.

En el caso de la señal con la letra “T”, reconocer que el camino finaliza evita maniobras improvisadas, ayuda a planificar el giro con tiempo y reduce la posibilidad de colisiones en las intersecciones.