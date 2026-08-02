Qué significa la señal de tránsito con un triángulo rojo en fondo amarillo y un número.

Manejar por rutas argentinas significa cruzarse con señales que no todos los conductores saben interpretar.

Una de las que más dudas genera es un cartel en forma de rombo con fondo amarillo, que tiene adentro un triángulo con borde rojo e interior blanco, más un número que marca una distancia en metros.

Qué significa la señal del triángulo rojo y el número

Se trata de un cartel en forma de rombo con fondo amarillo, que tiene adentro un triángulo con borde rojo e interior blanco, más un número que marca una distancia en metros.

Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme, esta es la señal P.33: Proximidad de señal restrictiva.

Su función es advertir que, más adelante, aparecerá una señal prescriptiva (también llamada reglamentaria), que indican prioridades, prohibiciones o restricciones.

El cartel muestra una versión reducida de la señal que se aproxima, y puede incluir una leyenda como “a 200 m” para indicar a qué distancia está.

Por sí sola, no obliga a ceder el paso ni a detenerse. Lo que hace es anticipar que, en pocos metros, va a aparecer una señal que sí hay que respetar.

Esta señal suele aparecer cerca de:

Cruces de ruta.

Accesos a ciudades, pueblos o parajes.

Zonas próximas a un cruce ferroviario.

Puede anunciar, por ejemplo, la proximidad de un Pare, un Ceda el paso u otra señal de prohibición.

Las otras señales que existen en las rutas argentinas

El sistema vial argentino divide las señales en tres grandes grupos:

Reglamentarias o prescriptivas: establecen límites y prohibiciones con órdenes específicas. Se dividen en de prohibición, restricción y prioridad.

Preventivas: advierten sobre lo que se va a encontrar el conductor, como una escuela, una pendiente o un puente angosto.

Informativas: comunican servicios, destinos y distancias, sobre todo en zonas alejadas de las ciudades.

Aunque la P.33 no impone una obligación directa, su incumplimiento puede derivar en sanciones, porque forma parte del sistema de señalización de carácter obligatorio.

En conclusión, ese rombo con triángulo y número no es un cartel de relleno: es el aviso que te da tiempo para frenar antes de una señal que sí tenés que cumplir.