Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo con un número 2 y por qué es tan importante (Imagen ilustrativa)

Una señal circular con borde rojo, un número en el centro y una pequeña flecha hacia abajo que señala el dibujo de un eje con ruedas suele pasar desapercibida para la mayoría de los conductores.

Sin embargo, se trata de una de las señales reglamentarias más importantes para proteger la infraestructura vial.

Qué dice la normativa sobre esta señal

Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme, establecido en el Anexo L de la Ley 24.449, esta señal corresponde al código R.11: Limitación de peso.

Pertenece al grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas, es decir, las que transmiten órdenes, obligaciones, prohibiciones o restricciones de cumplimiento obligatorio.

Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo con un número 2 y por qué es tan importante. Gemini.

En cuanto a su diseño, se trata de un cartel circular con borde rojo y fondo blanco. En el centro aparece un número junto a la expresión "tns" en letra minúscula, que hace referencia a toneladas . Debajo, una pequeña flecha apunta hacia una figura que representa un eje simple con sus ruedas.

La normativa precisa que esta señal prohíbe circular a partir del cartel con un tonelaje por eje mayor al indicado. Es decir que no limita el peso total del vehículo, sino específicamente el que soporta cada eje al pasar por ese tramo.

Por qué es una señal clave en las rutas

Esta indicación suele instalarse en accesos a puentes, tramos con pavimento de baja resistencia o zonas de intenso volumen de tránsito, donde un peso excesivo por eje puede dañar la estructura de la vía.

Algunos puntos para tener en cuenta frente a esta señal:

Todo vehículo que supere el tonelaje por eje indicado no puede avanzar y debe buscar una vía alternativa.

No hay que confundirla con la limitación de peso total, que regula la masa completa del vehículo con carga incluida.

Tampoco debe confundirse con las señales de altura o ancho máximo, que apuntan a las dimensiones del vehículo.

Suele repetirse antes de accesos importantes o al inicio de tramos extensos con esta restricción.

Ignorar esta señal no solo puede derivar en sanciones, sino también en daños serios a la infraestructura pública, accidentes o vehículos que queden varados por exceso de peso en un eje.

Una regla pensada para cuidar el camino

Aunque a simple vista parezca un cartel más entre la señalización de una ruta, la limitación de peso por eje cumple una función técnica muy precisa: evita que el esfuerzo concentrado en un solo punto de contacto con el pavimento termine deteriorando el camino de forma acelerada.

Por eso, más allá de que muchos conductores particulares no se vean directamente alcanzados por esta restricción, su cumplimiento resulta clave para el transporte de cargas, uno de los sectores donde más se repite este tipo de señalización en rutas y accesos de todo el país.