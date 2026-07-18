Durante este sábado, 18 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 7500 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 18 de julio

1° 7500 11° 5610 2° 2569 12° 9123 3° 3101 13° 6412 4° 7534 14° 3904 5° 6501 15° 0720 6° 4763 16° 6702 7° 6968 17° 1748 8° 6265 18° 2007 9° 0707 19° 1831 10° 6237 20° 5701

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con huevos suele simbolizar nuevos comienzos, fertilidad y potencial; anuncia oportunidades que pueden crecer si las cuidas.

También puede advertir sobre fragilidad o ideas aún inmaduras; actúa con paciencia para evitar pérdidas o decepciones.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.