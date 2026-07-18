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Durante este sábado, 18 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 7500 - Huevos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 18 de julio
|1°
|7500
|11°
|5610
|2°
|2569
|12°
|9123
|3°
|3101
|13°
|6412
|4°
|7534
|14°
|3904
|5°
|6501
|15°
|0720
|6°
|4763
|16°
|6702
|7°
|6968
|17°
|1748
|8°
|6265
|18°
|2007
|9°
|0707
|19°
|1831
|10°
|6237
|20°
|5701
¿Qué significa soñar con Huevos?
Soñar con huevos suele simbolizar nuevos comienzos, fertilidad y potencial; anuncia oportunidades que pueden crecer si las cuidas.
También puede advertir sobre fragilidad o ideas aún inmaduras; actúa con paciencia para evitar pérdidas o decepciones.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.