Qué significa la señal de tránsito de un rombo amarillo con un camión hacia abajo y un porcentaje

Quienes recorren carreteras de montaña o rutas con grandes desniveles suelen encontrarse con una señal de tránsito en forma de rombo amarillo que muestra un camión descendiendo por una pendiente, acompañado de un porcentaje particular. Aunque muchos conductores la pasan por alto, esta advertencia puede ser determinante para evitar accidentes en tramos de alto riesgo.

Se trata de una señal preventiva que alerta sobre la proximidad de un descenso pronunciado, por lo que su objetivo es que los automovilistas tomen precauciones antes de ingresar a la pendiente.

Qué significa la señal de tránsito de un rombo amarillo con un camión hacia abajo y un porcentaje

Conoce su significado completo y ten en cuenta el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras de México.

¿Qué significa la señal de tránsito con un camión hacia abajo y un porcentaje?

El rombo amarillo con un camión descendiendo y un porcentaje indica que la vía presenta una pendiente peligrosa. El número que aparece, por ejemplo 8%, 10% o 12%, representa el grado de inclinación del descenso.

Su función es advertir con anticipación que el conductor deberá:

Disminuir la velocidad Utilizar el freno de motor Evitar depender únicamente del sistema de frenos, ya que un uso continuo puede provocar sobrecalentamiento y pérdida de eficacia

Este tipo de señal es especialmente importante para vehículos de carga, autobuses y unidades pesadas, aunque también debe ser atendida por automóviles particulares.

¿Qué hacer si hay una señal de tránsito con un camión hacia abajo?

Al aproximarse a una pendiente señalizada, las autoridades recomiendan:

Reducir la velocidad antes de iniciar el descenso.

Utilizar el motor como freno, seleccionando una marcha adecuada.

Evitar frenar de manera continua durante toda la bajada.

Mantener una distancia segura con el vehículo que circula adelante.

Permanecer atento a las condiciones del camino y respetar la señalización complementaria.

Estas medidas ayudan a disminuir el riesgo de accidentes y a conservar el control del vehículo durante el recorrido.

¿Dónde está la señal de tránsito del camión descendiendo?

Este señalamiento se coloca al inicio de los tramos con descensos pronunciados y va orientado hacia los vehículos que se aproximan a la pendiente.

Su ubicación busca brindar el tiempo suficiente para que el conductor adapte su velocidad y prepare la maniobra antes de comenzar el descenso.

La dimensión de la señal puede variar dependiendo de la velocidad permitida en la carretera y de la distancia desde la que debe ser visible.

La fabricación e instalación de esta señal preventiva se encuentra regulada por la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022.

Gracias a esta estandarización, los conductores pueden reconocer rápidamente el tipo de advertencia y actuar con mayor seguridad al transitar por carreteras con pendientes pronunciadas.