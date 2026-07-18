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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 18 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este sábado, 18 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0980 - La Bocha

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 18 de julio

 1°0980 11°6069
 0650  12°7451
 3°9932 13°7632 
 2096  14°2983 
 1852  15°5059 
 6°7321  16°5729
 6649  17°9299 
 9619  18°2496 
 6367  19°5938 
 10°2279 20°7559 

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¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede aludir a la cabeza, las ideas y la necesidad de enfocarte; sugiere ordenar pensamientos y decidir con claridad.

También puede simbolizar juego, competencia o metas en movimiento; invita a canalizar tu energía con precisión y no perder de vista el objetivo.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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