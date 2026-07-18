La Copa del Mundo 2026 no solo rompió récords deportivos, también se convirtió en el Mundial más lucrativo de la historia. La ampliación del torneo a 48 selecciones elevó la cantidad de partidos, disparó la venta de derechos audiovisuales, el negocio comercial y el valor de los patrocinios.

Como resultado, la FIFA distribuye un total de u$s 871 millones entre las selecciones participantes, de los cuales u$s 655 millones corresponden a premios por rendimiento deportivo y el resto a pagos por clasificación y preparación. Sin embargo, es la gran ganadora.

Y es que, como organizadora del torneo, la FIFA es la principal beneficiaria del Mundial. El organismo que preside Gianni Infantino proyecta que captará ingresos cercanos a u$s 9000 millones durante el ciclo 2023-2026, impulsados por la venta de derechos televisivos, sponsors, hospitalidad y entradas. Este número es muy positivo, en parte, gracias a que la expansión del torneo de 32 a 48 equipos permitió aumentar de 64 a 104 partidos, lo que incrementó el inventario comercial y multiplicó las oportunidades de negocio. Ese crecimiento explica por qué el premio económico también aumentó de forma significativa respecto de Qatar 2022.

“La FIFA reparte unos u$s 800 millones en premios en todo el Mundial. Lo reparte entre las federaciones de los países. Lo que ganan se reparte entre el cuerpo técnino, los jugadores y todo el staff, pero una gran parte queda para invertir en el fútbol local. De hecho, más allá de lo que se le pueda criticar a la gestión de Tapia, hay un crecimiento edilicio de la AFA, con una cede en Miami y expansión edilicia en la sede de Ezeiza”, contó a El Cronista Carlos Maidana, experto en el negocio del fútbol.

Lo cierto es que la Asociación del Fútbol Argentino es otra de las grandes ganadoras. Con el pase a la final, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia ya tiene garantizados u$s 88,5 millones entre el pago por clasificación y los premios acumulados por cada instancia superada. La asociación del país que levante la copa el domingo en Nueva Jersey, puede llegar a recibir u$s 105,5 millones. Ese dinero no solo financia al seleccionado mayor. También alimenta la estructura de las selecciones juveniles, el fútbol femenino, obras de infraestructura y otros proyectos deportivos de la asociación.

Pero lo que pocos saben es que el negocio del Mundial no termina en las federaciones. La FIFA destina un fondo específico para compensar a los clubes que ceden futbolistas durante la competencia. Para esta edición, ese programa alcanza un récord de u$s 355 millones.

El reparto depende de la cantidad de jugadores aportados y de cuánto tiempo permanecen en el torneo. Cuanto más lejos llega una selección, mayor es el ingreso que reciben los clubes donde actúan esos futbolistas. En el caso argentino, instituciones europeas como Atlético de Madrid, Benfica, Chelsea, Roma o Aston Villa figuran entre las principales beneficiarias por contar con futbolistas del plantel de Lionel Scaloni. No obstante, Maidana aclara que “hay que tener en cuenta cuestiones tributarias de cada país, que inciden en el monto final embolsado”

Y, finalmente, las marcas son el quinto gran ganador. Bancos, fintech, fabricantes de ropa y calzado deportivo, empresas de consumo masivo y compañías tecnológicas lanzaron campañas especiales durante el Mundial. De hecho, Adidas, que es el principal sponsor técnico del equipo, capitaliza la alta demanda de camisetas e indumentaria oficial.

Así, el domingo, cuando Argentina enfrente a España en el MetLife Stadium, habrá mucho más que un título en juego. Para la FIFA será la culminación del Mundial más rentable de su historia. Para la AFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) significará la posibilidad de superar los u$s 100 millones en premios. Los clubes seguirán sumando ingresos por sus futbolistas y el plantel argentino buscará un premio económico récord, además de un lugar en la historia.