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Durante este sábado, 18 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4608 (Incendio).

 1°4608 11°9984 
 4091  12°4889
 3°0877  13°2133 
 1868  14°1318 
 0052  15°5294 
 6°6129  16°2841
 0427  17°1051 
 6958  18°0343 
 5156  19°5552 
 10°4943 20°5565 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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