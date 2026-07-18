Durante este sábado, 18 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4608 (Incendio).

1° 4608 11° 9984 2° 4091 12° 4889 3° 0877 13° 2133 4° 1868 14° 1318 5° 0052 15° 5294 6° 6129 16° 2841 7° 0427 17° 1051 8° 6958 18° 0343 9° 5156 19° 5552 10° 4943 20° 5565

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.