Ver una señal con una cruz negra sobre fondo amarillo: qué significa y para que se usa

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Ver una señal de tránsito con una cruz negra sobre un rombo amarillo puede generar dudas entre muchos conductores. Aunque suele pasar desapercibida, este aviso cumple una función clave para la seguridad vial y permite anticiparse a un punto donde el riesgo de accidentes puede aumentar.

En Colombia, esta señal hace parte del Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte y corresponde a una advertencia preventiva que informa sobre la presencia de una intersección en el trayecto. Su objetivo es que los conductores ajusten su forma de conducir antes de llegar a ese lugar.

¿Qué significa la señal con una cruz negra sobre fondo amarillo?

La señal identificada como SP-11 (Cruce de vías o intersección) está representada por un rombo de color amarillo con una cruz negra en el centro.

Su presencia indica que, más adelante, la vía por la que circula el conductor se cruzará con otra carretera o calle . Esto significa que será necesario extremar la atención, ya que podrían incorporarse vehículos desde otras direcciones.

Al tratarse de una señal preventiva, no impone una obligación específica, sino que advierte sobre una condición de la vía para que el conductor pueda reaccionar con anticipación.

¿Qué debe hacer un conductor al encontrar esta señal?

Cuando aparece esta señal, las autoridades recomiendan adoptar una conducción preventiva. Entre las principales acciones se encuentran:

Reducir la velocidad antes de llegar a la intersección.

Estar atento a vehículos que puedan cruzar o incorporarse.

Respetar las señales de prioridad o de pare que existan en el cruce.

Evitar maniobras bruscas o adelantamientos cerca de la intersección.

Permanecer atento a peatones, ciclistas y motociclistas.

Ver una señal con una cruz negra sobre fondo amarillo: qué significa y para que se usa Fuente: Shutterstock

Estas medidas ayudan a disminuir el riesgo de colisiones en uno de los puntos donde con mayor frecuencia ocurren incidentes de tránsito.

¿Dónde suele encontrarse esta señal?

La SP-11 puede instalarse tanto en carreteras nacionales como en vías departamentales, municipales o rurales, siempre antes de una intersección que pueda representar un riesgo para los usuarios de la vía.

Generalmente se ubica a una distancia suficiente del cruce para que el conductor tenga tiempo de disminuir la velocidad y prepararse para la maniobra.

¿Qué dice el Manual de Señalización Vial de Colombia?

El Manual de Señalización Vial de Colombia, adoptado por el Ministerio de Transporte, clasifica la SP-11 como una señal preventiva de “Cruce de vías o intersección”.

Su finalidad es advertir con anticipación sobre la proximidad de un punto donde otra vía cruza la carretera por la que circula el conductor, con el fin de promover una conducción más segura y reducir el riesgo de siniestros viales.

El manual establece que las señales preventivas utilizan fondo amarillo y símbolos negros para alertar sobre condiciones que requieren mayor precaución, permitiendo a los conductores anticiparse a posibles peligros y adaptar su velocidad y comportamiento al estado de la vía.