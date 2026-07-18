Se aproxima un diluvio histórico de 48 horas con tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de 70 km/h.

Argentina empezó la semana con un clima más cálido y húmedo con temperaturas que superaron los 25 grados en la zona centro y norte. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiaron con la llegada de un diluvio de 48 horas.

Las lluvias serán constantes y estarán acompañadas por ráfagas de viento. La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional prevé un escenario complejo con posibles interrupciones en tránsito y servicios.

Se aproxima un diluvio histórico de 48 horas con tormentas

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal se presentará durante el sábado 18 en la provincia de Santa Fe y Santiago del Estero .

Las zonas afectadas por el diluvio

Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento.

General Obligado - San Javier - Vera.

Garay - La Capital - San Jerónimo.

Las lluvias serán constantes y se esperan ráfagas de viento de 70 km/h.

Se aproxima un diluvio histórico de 48 horas con tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de 70 km/h. Shutterstock

Qué otras provincias golpeará la tormenta

En tanto, otras provincias afectadas son Corrientes y Misiones y se verán envueltas bajo un sistema de tormentas hasta la madrugada del día martes con alerta naranja.

Las lluvias serán constantes y se esperan ráfagas de viento de 90 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 21° y 28°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

La madrugada estuvo marcada por algunos chubascos y la temperatura volvió a descender. Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas de 10° durante las mañanas y máximas de 15° hasta el viernes.

El pronóstico extendido del clima señala se avecina una semana con cielo mayormente nublado.