Qué significa la señal de tránsito con un auto en fondo blanco y cuatro líneas diagonales

Las señales de tránsito cumplen un rol clave para ordenar la circulación y reducir riesgos en calles, avenidas y rutas. Sin embargo, además de los carteles más conocidos, existen otras indicaciones menos habituales cuyo significado suele generar dudas entre los conductores.

Una de ellas es la señal que muestra la imagen de un automóvil sobre fondo blanco atravesado por cuatro líneas diagonales negras.

Aunque no es de las más comunes, conocer su significado resulta fundamental para interpretar correctamente las condiciones del camino y conducir de manera segura.

¿Qué indica la señal con un automóvil cruzado por líneas diagonales?

Este cartel advierte el final de un sector de la vía que presentaba condiciones que podían afectar la adherencia de los vehículos.

En otras palabras, señala que concluye una zona donde el pavimento podía resultar resbaladizo debido a factores como humedad, barro, presencia de gravilla o deterioro de la superficie de rodamiento.

La señal funciona como una referencia para informar que el riesgo previamente advertido ya no se encuentra presente o disminuyó considerablemente.

Qué significa la señal de tránsito con un auto en fondo blanco y cuatro líneas diagonales

La diferencia con la señal que advierte peligro

Muchos conductores suelen confundir este cartel con la señal que alerta sobre una calzada resbaladiza.

La principal diferencia es que la advertencia de peligro muestra generalmente un vehículo derrapando y se utiliza para anticipar una zona de riesgo. En cambio, cuando aparecen las líneas diagonales cruzando la imagen, el mensaje indica precisamente el final de esa condición especial de circulación.

Por ese motivo, interpretar correctamente ambos carteles permite anticipar maniobras y adaptar la conducción a cada situación.

¿Cómo manejar tras una zona de calzada resbaladiza?

Aunque la señal marque el fin del tramo peligroso, los especialistas recomiendan mantener una conducción prudente, especialmente si persisten factores climáticos adversos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad.

Evitar aceleraciones o giros bruscos.

No realizar frenadas repentinas.

Mantener una distancia de seguridad adecuada respecto de otros vehículos.

Incrementar la atención en condiciones de lluvia, niebla o baja visibilidad.

Estas medidas ayudan a disminuir el riesgo de pérdida de control y favorecen una circulación más segura.

¿Cuáles son los tipos de señales de tránsito en Argentina?

La normativa vial argentina agrupa las señales en cuatro categorías principales:

Reglamentarias.

Preventivas.

Informativas.

Transitorias.

Cada una cumple una función específica dentro del sistema de tránsito y aporta información esencial para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.