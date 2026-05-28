Qué significa la señal de tránsito con dos autos en una pendiente y por qué es tan importante

Luego de décadas de espera, expandirán una emblemática autopista que une dos ciudades importantes y reducirá el tráfico en hora pico

En rutas de montaña o caminos con fuertes subidas y bajadas, hay una señal de tránsito que suele generar dudas entre los conductores: el cartel que muestra dos vehículos enfrentados con flechas en direcciones opuestas. Aunque muchos lo pasan por alto, entender qué significa puede ser clave para evitar accidentes y saber quién tiene prioridad de paso en una pendiente.

La señal aparece habitualmente en caminos angostos o con desniveles pronunciados y funciona como una advertencia sobre la circulación en pendientes. En general, el cartel indica qué vehículo debe ceder el paso según el sentido de circulación. Esto es importante porque en una subida el vehículo necesita mayor potencia y tracción, mientras que en una bajada el conductor debe controlar la velocidad y el frenado por efecto de la gravedad.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre la prioridad en pendientes

El artículo 42 de la Ley Nacional de Tránsito establece que, en caminos con pendientes pronunciadas, el vehículo que asciende tiene prioridad de paso sobre el que desciende. El motivo es mecánico y de seguridad: frenar y volver a arrancar en subida resulta más complejo y exige un mayor esfuerzo del vehículo.

Por ejemplo, si un auto sube por una ruta de montaña y se cruza con un camión que baja, quien desciende debería detenerse y permitir el paso del vehículo que asciende. Sin embargo, la norma también aclara que la señalización específica de cada tramo prevalece sobre la regla general, por lo que siempre hay que prestar atención a los carteles instalados en la ruta.





En pendientes, la prioridad es para el vehículo que sube por cuestiones de seguridad y maniobrabilidad.

Las excepciones que pueden modificar la prioridad

Aunque la prioridad suele ser para quien sube, existen situaciones donde la lógica de seguridad cambia. Un caso frecuente ocurre cuando un camión o vehículo pesado desciende cargado y tiene dificultades para detenerse. En esas circunstancias, muchos especialistas recomiendan que el vehículo más liviano ceda el paso para evitar riesgos innecesarios.

También influyen las condiciones del camino. La presencia de nieve, barro, ripio o calzada mojada puede complicar tanto el frenado como las maniobras de retroceso. En esos casos, la coordinación entre conductores y la cortesía vial se vuelven fundamentales para resolver el cruce de manera segura.

Qué hacer si dos vehículos quedan enfrentados en una pendiente angosta

En caminos muy estrechos puede ocurrir que dos vehículos queden frente a frente sin espacio suficiente para pasar. Cuando eso sucede, los expertos recomiendan mantener la calma y evitar maniobras bruscas o apresuradas.

Si el conductor que baja necesita retroceder para liberar el paso, debe hacerlo lentamente, utilizando espejos, balizas y máxima precaución. En autos con caja manual, además, es fundamental dominar el arranque en pendiente para evitar que el vehículo se desplace hacia atrás y provoque un choque.

Otro punto clave es respetar una mayor distancia de seguridad. En pendientes pronunciadas, especialmente con lluvia o ripio, la distancia de frenado puede aumentar considerablemente y reducir el margen de reacción.

El error más común al bajar una pendiente y por qué puede ser peligroso

Uno de los errores más habituales en rutas de montaña es abusar del freno durante los descensos largos. Muchos conductores mantienen el pedal presionado de manera constante, algo que puede recalentar el sistema y provocar pérdida de eficacia en el frenado.

Por eso, los especialistas aconsejan utilizar el freno motor, es decir, circular en cambios bajos para que el vehículo reduzca velocidad de forma controlada sin exigir tanto a los frenos. Esta técnica mejora la estabilidad y disminuye el riesgo de quedarse sin capacidad de frenado en bajadas extensas.

Además, evitar sobrepasos en curvas cerradas o sectores con poca visibilidad sigue siendo una de las principales recomendaciones para manejar seguro en zonas de montaña.

Consejos para manejar seguro en rutas con pendientes

Antes de ingresar a una subida o bajada pronunciada, lo ideal es reducir la velocidad y anticiparse a las maniobras. También se recomienda usar marchas bajas, prestar atención constante a la señalización y mantener una conducción suave y previsible.

En rutas de montaña, la visibilidad suele ser reducida y cualquier distracción puede generar situaciones peligrosas. Por eso, conocer qué significa la señal de tránsito con dos autos en una pendiente no solo ayuda a evitar multas, sino que puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente.