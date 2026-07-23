Muchos la confunden con una señal de la carretera, pero comunica algo muy distinto.

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En calles y carreteras es frecuente encontrar vehículos que llevan una cinta o un moño negro sujeto a una ventana, la antena o alguno de los espejos. A diferencia del paño blanco, que suele utilizarse como señal de auxilio, este elemento no busca solicitar ayuda, sino expresar una situación de duelo.

La cinta negra, también llamada crespón, se utiliza para indicar que el conductor o los ocupantes del vehículo atraviesan un luto o que el automóvil forma parte de un cortejo fúnebre. Se trata de un símbolo discreto que invita a los demás conductores a mostrar respeto durante el recorrido, más que de una señal de advertencia en la vía.

Crespón: por qué el moño negro significa luto desde el siglo XIX

La costumbre de utilizar un lazo negro como símbolo de duelo comenzó a difundirse durante el siglo XIX, en plena época victoriana del Reino Unido. En ese entonces, era habitual colocarlo en puertas y balcones para señalar que una familia atravesaba un periodo de luto, una práctica que con el tiempo se extendió a la vestimenta, los actos conmemorativos y también a los vehículos.

El nombre crespón proviene de la tela negra de textura rugosa con la que tradicionalmente se confeccionaban estos lazos. En la actualidad, este símbolo continúa presente en funerales, homenajes deportivos y distintas ceremonias conmemorativas alrededor del mundo.

Muchos la confunden con una señal de la carretera, pero comunica algo muy distinto. ChatGPT

En las vías, el crespón suele identificar a los vehículos que integran un cortejo fúnebre, es decir, la comitiva encargada de trasladar a la persona fallecida desde la funeraria o el templo hasta el cementerio o el crematorio. Reconocer este símbolo permite conducir con mayor precaución, especialmente en carretera, ya que el cortejo debe respetar las mismas normas de tránsito que el resto de los vehículos.

Va encabezado por el coche fúnebre o carroza, seguido de una fila de vehículos.

Los autos circulan con las luces encendidas , incluso de día, y a velocidad reducida .

Suelen llevar crespones , cintas o calcomanías negras a la vista.

Se desplazan en grupo y juntos, procurando no separarse durante la marcha.

Qué hacer si se cruza con un cortejo fúnebre en la carretera

Conviene aclarar un punto clave: en Colombia un cortejo fúnebre particular no tiene prioridad legal de paso. Solo los vehículos de emergencia —ambulancias, bomberos y Policía— y las comitivas con escolta oficial pueden exigir vía. El resto de conductores no está obligado a cederles el paso, aunque la cortesía vial sugiere no interrumpir la fila.

El negro como color de duelo es una herencia del luto español que sigue vigente en gran parte del país, aunque ya se aceptan tonos oscuros en general. En la costa caribe y en algunas tradiciones afrocolombianas incluso se usa el blanco como símbolo de la paz de quien parte. Por eso, más que el color exacto, lo que el cortejo comunica es respeto ante un fallecimiento.

Si se encuentra con uno, lo recomendable es mantener la distancia, no atravesar la fila de vehículos y reducir la velocidad hasta que el cortejo pase. Y si va a integrarlo, encienda las luces bajas y las direccionales de emergencia para que el grupo se mantenga visible y unido durante todo el recorrido.