El Consejo Federal de Educación aprobó la continuidad del programa hasta 2030. La nueva etapa comenzará en 2027 y priorizará la enseñanza de Lengua y Matemática en las primarias estatales.

El Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó la continuidad del programa de ampliación de la jornada escolar en las escuelas primarias públicas de todo el país hasta 2030.

La medida contempla una nueva etapa que comenzará en el ciclo lectivo 2027 y tendrá como principal objetivo reforzar los conocimientos de Matemática, lectura y escritura.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 531/26, que define los nuevos criterios para implementar las horas adicionales, distribuir los recursos y priorizar a los alumnos que presentan mayores dificultades de aprendizaje.

Jornada escolar extendida: qué cambia en las escuelas públicas desde 2027

La nueva etapa del programa busca que el tiempo adicional dentro de las aulas tenga un objetivo pedagógico concreto. Según establece la resolución del CFE, las horas incorporadas deberán destinarse prioritariamente a fortalecer la enseñanza de Lengua y Matemática.

Uno de los objetivos de esta nueva etapa es avanzar hacia la universalización de una jornada mínima de cinco horas diarias, conocida como la “quinta hora” , que equivale a 25 horas semanales en las escuelas primarias estatales.

A partir de 2027, la selección de las escuelas que integren el programa y la intensidad de la ampliación horaria serán potestad de cada jurisdicción, y se formalizarán mediante convenios bilaterales con la Nación.

Para ello se deberán considerar, entre otros aspectos, las necesidades de aprendizaje, las condiciones socioeducativas, la matrícula, la infraestructura y la capacidad de implementación.

Una hora más de clases: la meta de llegar a todas las escuelas en 2027

Las escuelas primarias públicas tendrán una nueva etapa de ampliación horaria desde 2027. Prensa Gobierno Córdoba

Uno de los cambios más importantes respecto del esquema original es que la nueva resolución ya no establece un plazo específico para alcanzar la universalización de la jornada extendida.

La planificación aprobada en 2022 contemplaba llegar al 80% de las escuelas primarias estatales en 2025 y al 100% en 2027. Sin embargo, la nueva normativa plantea una continuidad hasta 2030 sin fijar una fecha límite para incorporar a todos los establecimientos.

Cuántas escuelas públicas tienen jornada extendida en Argentina

La ampliación de la jornada escolar todavía no alcanza a la totalidad de las instituciones primarias estatales.

Según los datos del Relevamiento Anual 2025, el 54% de las escuelas primarias estatales cuenta con jornada extendida o completa. Sin embargo, el 46% restante, equivalente a unas 8550 instituciones, todavía no está incorporado a esas modalidades.

En términos de matrícula, los alumnos alcanzados representan el 48% del total de estudiantes de las primarias públicas. Esto significa que más de la mitad de los chicos todavía no cuenta con esta modalidad de extensión horaria.

Entre 2021 y 2025, la cantidad de establecimientos estatales con jornada extendida o completa pasó de 4139 a 10.019. En ese mismo período, los estudiantes incluidos aumentaron de 504.124 a 1.614.932.

En ese sentido, la iniciativa apunta a que el tiempo adicional en las aulas se traduzca en mejoras concretas en los aprendizajes y permita atender las dificultades que persisten en la formación de los estudiantes de nivel primario.