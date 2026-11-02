El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 2 de noviembre en ocho provincias de Argentina.
La advertencia indica condiciones meteorológicas que requieren precaución y se recomienda revisar el pronóstico durante la jornada ante el avance de los fenómenos a lo largo del día.
Cuáles son las provincias incluidas en la alerta amarilla, según el SMN
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones varían según la región afectada. Entre las provincias incluidas en la alerta amarilla y los acumulados previstos, se encuentran:
- Entre 20 y 50 mm de lluvia: La Pampa, Córdoba, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.
- Entre 20 y 40 mm de lluvia: San Luis y La Rioja.
Los acumulados podrían variar durante el desarrollo de las tormentas y presentar diferencias entre localidades de una misma provincia.
Cuáles son las condiciones meteorológicas previstas para este lunes 2 de noviembre
De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas podrían incluir caída de granizo, ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y abundantes precipitaciones.
2 NOV | ⚠️ #Alerta para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 20-50 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ⚡Actividad eléctrica 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrLHA https://t.co/EazJwWmWrT— SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 2, 2026
A su vez, se esperan lluvias intensas en períodos cortos, con acumulados que podrían alcanzar los valores previstos para cada región.
La intensidad de los fenómenos podría variar de manera puntual, por lo que no todas las localidades necesariamente registrarán las mismas condiciones.
Qué precauciones incluye la advertencia amarilla del SMN
El nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar salir durante las tormentas si no es estrictamente necesario.
- No refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes de electricidad.
- Alejarse de playas, ríos, lagunas y piletas durante la actividad eléctrica.
- Asegurar objetos que puedan volarse por las ráfagas de viento.
- Evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales.