El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 2 de noviembre en ocho provincias de Argentina.

La advertencia indica condiciones meteorológicas que requieren precaución y se recomienda revisar el pronóstico durante la jornada ante el avance de los fenómenos a lo largo del día.

Cuáles son las provincias incluidas en la alerta amarilla, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 2 de noviembre en 8 provincias de Argentina. Servicio Meteorológico Nacional.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones varían según la región afectada. Entre las provincias incluidas en la alerta amarilla y los acumulados previstos, se encuentran:

Entre 20 y 50 mm de lluvia: La Pampa, Córdoba, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.

Entre 20 y 40 mm de lluvia: San Luis y La Rioja.

Los acumulados podrían variar durante el desarrollo de las tormentas y presentar diferencias entre localidades de una misma provincia.

Cuáles son las condiciones meteorológicas previstas para este lunes 2 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas podrían incluir caída de granizo, ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y abundantes precipitaciones.

2 NOV | ⚠️ #Alerta para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 20-50 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ⚡Actividad eléctrica 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrLHA https://t.co/EazJwWmWrT — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 2, 2026

A su vez, se esperan lluvias intensas en períodos cortos, con acumulados que podrían alcanzar los valores previstos para cada región.

La intensidad de los fenómenos podría variar de manera puntual, por lo que no todas las localidades necesariamente registrarán las mismas condiciones.

Qué precauciones incluye la advertencia amarilla del SMN

El nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: