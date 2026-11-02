Los eventos promocionales se transformaron en una oportunidad para adelantar compras, renovar productos para el hogar o acceder a tecnología con mejores condiciones de financiación. En ese contexto, COTO lanzó una propuesta especial que estará vigente del 2 al 4 de noviembre, con beneficios en múltiples categorías y opciones pensadas para distintos perfiles de consumo.

Entre las promociones destacadas aparecen descuentos en televisores, electrodomésticos, artículos para el hogar, perfumería y productos de limpieza. Además de las rebajas directas, la iniciativa incorpora alternativas de financiación y envíos bonificados en productos seleccionados, facilitando la compra tanto desde la tienda online como a través de los canales digitales de la cadena.

Tecnología y electrodomésticos con cuotas y descuentos

Uno de los focos de la propuesta está puesto en la categoría de tecnología. Los clientes podrán acceder a 18 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago exclusivo para Comunidad COTO en televisores seleccionados, una alternativa que busca combinar financiación y ahorro para quienes evalúan renovar sus equipos.

La oferta se amplía también a distintos electrodomésticos seleccionados, con beneficios de hasta 35% de descuento más 12 cuotas sin interés y envío bonificado. De esta manera, los consumidores cuentan con más herramientas para planificar compras de mayor valor sin necesidad de realizar un único desembolso.

A su vez, habrá productos de electro seleccionados con hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito, también con envío bonificado. La combinación entre promociones y logística apunta a simplificar el proceso de compra y mejorar la experiencia del usuario.

En perfumería seleccionada, los clientes podrán encontrar beneficios de hasta 2x1.

Beneficios para equipar y renovar el hogar

Las promociones no se limitan a tecnología. Durante la vigencia de la acción también se podrán encontrar hasta 50% de descuento en artículos seleccionados de muebles de exterior, bazar, rodados infantiles, juguetes y librería, categorías que suelen concentrar interés tanto para el hogar como para actividades recreativas y educativas.

Este tipo de propuestas permite acceder a productos para distintos espacios de la casa y aprovechar oportunidades de compra en rubros que habitualmente forman parte de las listas de renovación estacional o de planificación familiar.

Ofertas en consumo diario y cuidado personal

Dentro de las categorías de consumo masivo también habrá promociones relevantes. En perfumería seleccionada, los clientes podrán encontrar beneficios de hasta 2x1, una modalidad que continúa ganando espacio entre quienes buscan optimizar el presupuesto destinado al cuidado personal.

Por otro lado, los productos seleccionados de limpieza tendrán hasta 50% de descuento, una oportunidad para abastecerse de artículos de uso cotidiano y anticipar compras que suelen formar parte de los gastos recurrentes del hogar.

Con esta propuesta de alcance transversal, COTO reúne en una misma campaña descuentos, financiación y beneficios en categorías clave. La iniciativa busca ofrecer alternativas para quienes planean una compra puntual, pero también para aquellos que buscan aprovechar promociones en productos de uso diario o destinados al equipamiento del hogar.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.