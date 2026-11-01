Por orden de la Ley de Tránsito 24.449, pueden inhabilitar la licencia de conducir a quienes circulen sin seguro obligatorio y ya hayan perdido 16 puntos del scoring.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que circular sin el seguro obligatorio vigente constituye una falta grave y puede derivar en una multa económica y la pérdida de puntos de la licencia de conducir.

La sanción adquiere especial importancia para quienes ya acumularon infracciones y tienen pocos puntos disponibles en el sistema de scoring.

De acuerdo con el Decreto 242/2022, esta conducta se sanciona con una multa de entre 100 y 300 unidades fijas y el descuento de cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

De esta manera, un conductor que ya perdió 16 de los 20 puntos iniciales puede llegar a cero y quedar inhabilitado para manejar.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre circular sin seguro obligatorio

El artículo 68 de la Ley 24.449 establece que todos los automotores, acoplados y semirremolques deben contar con un seguro que cubra los eventuales daños ocasionados a terceros , tanto transportados como no transportados. La obligación también alcanza a las motocicletas.

Además, el artículo 77, inciso f), considera una falta grave circular con vehículos que no tengan el seguro obligatorio vigente.

La reglamentación de esta infracción se encuentra en el artículo 114 del Anexo 2 del Decreto 779/1995, sustituido por el Decreto 242/2022. Allí se establece que quienes circulen sin cobertura de seguro obligatorio recibirán una multa de 100 a 300 unidades fijas y perderán cuatro puntos de la licencia.

Es importante distinguir esta situación de la falta de presentación del comprobante: la sanción de cuatro puntos corresponde a circular sin cobertura vigente, no simplemente a no exhibir la documentación durante un control.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre circular sin seguro obligatorio. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Cuántos puntos pierde un conductor por circular sin seguro

El sistema de scoring nacional asigna 20 puntos iniciales a cada conductor. A partir de allí, se descuentan unidades por determinadas infracciones de tránsito.

En el caso de circular sin cobertura de seguro obligatorio, la quita es de cuatro puntos. Por eso, quienes ya perdieron 16 puntos por otras infracciones y vuelven a cometer esta falta pueden quedarse sin saldo en su licencia.

El cálculo es el siguiente:

Puntos iniciales: 20.

Puntos perdidos anteriormente: 16.

Puntos restantes: 4.

Descuento por circular sin seguro obligatorio: 4.

Saldo final: 0 puntos.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia por llegar a cero puntos

Según el régimen nacional de scoring, la pérdida total de los puntos implica una inhabilitación para conducir durante 60 días cuando ocurre por primera vez. En una segunda oportunidad, el plazo aumenta a 120 días y, en una tercera, alcanza los 180 días.

Una vez cumplido el período de inhabilitación, el conductor recibe nuevamente los 20 puntos iniciales. Además, debe realizar y aprobar los cursos de seguridad vial correspondientes.

El sistema de descuento de puntos se encuentra vigente en las jurisdicciones adheridas. Entre ellas figura la provincia de Buenos Aires, según la información publicada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.