Las señales de tránsito preventiva son aquellas señales amarillas y negras diseñadas para advertir a los conductores sobre posibles peligros, cambios o situaciones particulares en el camino.

Las señales de tránsito son esenciales para advertir sobre posibles riesgos y facilitar una circulación segura. Aun así, algunas pueden generar dudas entre los conductores, especialmente aquellas que funcionan como señales preventivas y no como indicaciones de prohibición.

Entre las más comunes en calles y carreteras se encuentra el rombo amarillo con una cruz negra en el centro, un aviso preventivo contemplado en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, que establece criterios para la señalización y los dispositivos de seguridad vial en México.

La señal amarilla en forma de rombo con una cruz negra se instala antes de llegar a una intersección, cruce de caminos o encrucijada, tanto en calles como en rutas.

Qué significa la señal de tránsito con una cruz negra en el medio y con fondo amarillo

De acuerdo con el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de México, esta señal corresponde a “Cruce de caminos” y advierte sobre la presencia de una intersección de cuatro brazos más adelante.

Su objetivo es alertar al conductor de que otra vialidad puede atravesar o incorporarse al camino por el que circula. Al tratarse de una señal preventiva, no establece por sí misma una obligación específica.

Sin embargo, la presencia de este aviso indica que es necesario conducir con mayor precaución y estar atento a otras señales que puedan determinar quién tiene prioridad , como:

Alto

Ceda el paso

Semáforos

Otras disposiciones de tránsito

En caminos rurales o sectores próximos a vías ferroviarias, este tipo de advertencia puede resultar especialmente importante cuando los cruces no cuentan con semáforos o barreras automáticas.

¿Qué hacer al encontrar esta señal?

Al encontrarse con el rombo amarillo de la cruz negra, se recomienda anticipar la llegada a la intersección y aumentar las precauciones. Disminuir la velocidad permite contar con mayor tiempo de reacción ante la presencia de otros vehículos, motocicletas, bicicletas o peatones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad antes de llegar al cruce.

Mirar hacia ambos sentidos para identificar otros vehículos.

Evitar adelantamientos cerca de la intersección.

No realizar maniobras o giros bruscos.

Estar preparado para ceder el paso cuando corresponda.

Si existe un cruce ferroviario sin barreras, detenerse y comprobar que no se aproxime ningún tren.

Estas medidas permiten anticipar posibles situaciones de riesgo y ayudan a disminuir la posibilidad de accidentes, particularmente las colisiones laterales que pueden producirse en las intersecciones.