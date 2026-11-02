El peso mexicano no descansa en Día de Muertos. La moneda mexicana se apreció la mañana del 2 de noviembre ante una debilidad generalizada del dólar.

En esta noticia Peso mexicano se beneficia del apetito por la IA

El peso mexicano se apreció cerca de 0.9% frente al dólar la mañana del lunes 2 de noviembre, impulsado por un debilitamiento generalizado de la divisa estadounidense y un mayor apetito por el riesgo en los mercados, ante las señales de un posible acuerdo diplomático entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

El tipo de cambio cotizó en MXN$18.6165 por dólar, equivalente a una apreciación de 0.85% frente al cierre previo (Ciudad de México, 9:34 horas). Durante la jornada, la moneda mexicana registró un máximo de MXN$18.8001 y un mínimo de MXN$18.6029 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La apreciación del peso mexicano coincidió con un retroceso generalizado del dólar. El índice ponderado de la divisa estadounidense cayó 0.24%, para ubicarse en 101.62 puntos, lo que favoreció el desempeño de las monedas emergentes en el mercado cambiario.

El apetito por activos de mayor riesgo aumentó luego de que reportes señalaran que EE.UU. e Irán estarían buscando una salida diplomática a la guerra en Medio Oriente. Las expectativas de un posible entendimiento redujeron parte de la incertidumbre geopolítica que había presionado a los mercados.

La posibilidad de un acuerdo también alivió las presiones sobre los precios del petróleo. El Brent cayó 6.46%, para cotizar en u$s106.6 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 6.5%, a u$s97.35 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Según reportes, negociadores iraníes mantuvieron conversaciones durante varios días con mediadores para avanzar en una propuesta orientada a restablecer la paz y la circulación marítima por el estrecho de Ormuz. Las conversaciones derivaron en un borrador que podría abrir paso a una nueva reunión de seguimiento, de acuerdo con medios locales.

Peso mexicano se beneficia del apetito por la IA

En paralelo, los inversionistas aprovecharon las caídas registradas la semana pasada en acciones vinculadas con la inteligencia artificial (IA), principalmente entre fabricantes de semiconductores y otras compañías tecnológicas, para buscar oportunidades de compra.

Los participantes del mercado también se preparan para una nueva ronda de resultados trimestrales, las elecciones intermedias en EE.UU. y la publicación de indicadores que ofrecerán nuevas señales sobre la evolución del mercado laboral estadounidense.

Pese a la recuperación de este lunes, el peso mexicano acumula una depreciación de 3.38% frente al dólar en lo que va de 2026, de acuerdo con datos de Bloomberg.