A un día de las elecciones legislativas de Estados Unidos, una sigla de Ned Davis Research, una firma especializada en investigación de mercados e inversiones, resume uno de los riesgos que la firma planteó para 2026. Big MAC, por Midterms Are Coming, fue propuesta por Ed Clissold, estratega jefe para Estados Unidos de Ned Davis Research, para describir las implicancias que las decisiones de política económica pueden tener sobre distintos sectores antes y después de las elecciones de medio término.

El término “trade” forma parte del nombre con el que Ned Davis Research presentó el concepto, pero no refiere a una operación concreta para invertir antes de las elecciones.

Big MAC apunta a un riesgo: que una medida económica afecte de manera diferente a distintos sectores del mercado.

Las elecciones serán este martes 3 de noviembre. Se renuevan los 435 escaños con derecho a voto de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Los nuevos mandatos del Congreso comenzarán el 3 de enero de 2027.

Big MAC no es una estrategia de inversión

La palabra trade puede llevar a una confusión. Big MAC no es una cartera de acciones ni una forma concreta de invertir antes de las elecciones.

Ned Davis Research usa el término para describir un riesgo de política económica que puede afectar de manera diferente a distintos sectores. Una medida puede cambiar las condiciones de una actividad y, con ellas, las expectativas sobre las empresas que la integran.

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La firma vinculó este riesgo con medidas sobre los precios del petróleo, las tasas hipotecarias, las tasas de las tarjetas de crédito y la tasa de los fondos federales, con especial atención sobre las empresas financieras. También señaló que estas decisiones podían generar volatilidad antes de las elecciones.

Por qué el riesgo es sectorial

El concepto de Big MAC apunta a un riesgo concreto: una medida económica puede afectar más a un sector que a otros.

Un ejemplo es la propuesta de establecer durante un año un límite del 10% para las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Donald Trump planteó la medida como parte de su agenda de asequibilidad. Para las entidades que emiten tarjetas, el cambio modificaría el nivel máximo de las tasas que podrían cobrar durante ese período. Ned Davis Research incluyó esta propuesta entre las medidas que podían tener efectos sobre sectores específicos.

Otro caso fue el de las empresas contratistas de defensa. El 7 de enero de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14372, que estableció nuevas condiciones para determinados contratos de defensa.

La norma contempla restricciones sobre recompras de acciones y distribuciones a accionistas en determinados casos vinculados con el desempeño de los contratistas, el cumplimiento de contratos y niveles insuficientes de inversión o producción. También establece condiciones que pueden incorporarse en futuros contratos.

Los dos casos muestran la lógica del Big MAC: una decisión de política económica puede cambiar las condiciones de un sector y afectar de manera diferente a las empresas que forman parte de él.

Qué dice la historia sobre las elecciones

Un estudio de S&P Dow Jones Indices analizó el comportamiento de los sectores del S&P 500 alrededor de distintos tipos de elecciones estadounidenses. El trabajo utilizó datos desde enero de 1990 hasta agosto de 2020 y comparó los meses de noviembre con elecciones federales con otros períodos.

El análisis encontró efectos sectoriales superiores al promedio en el 63% de los noviembres en los que hubo elecciones legislativas. En los noviembres correspondientes a elecciones presidenciales, la proporción fue del 71%.

El dato muestra que los sectores del índice pueden tener comportamientos diferentes durante los períodos electorales. Pero no demuestra que las elecciones sean la causa de esos movimientos ni permite anticipar qué ocurrirá en 2026 ni permite saber de antemano qué sectores podrían verse más afectados después de los comicios.

Qué cambia después del 3 de noviembre

La elección de medio término definirá la composición del Congreso que asumirá en enero. El resultado tendrá efectos sobre quiénes ocuparán las bancas que se renuevan, pero el concepto de Big MAC apunta a una cuestión más amplia: las decisiones de política económica que pueden tomarse antes y después de la elección y su impacto sobre determinadas actividades.

Big MAC busca identificar un tipo de riesgo político y económico: que una medida dirigida a un sector específico cambie las condiciones para las empresas de esa actividad y, con ellas, las expectativas del mercado.

Esa es la idea central detrás del concepto de Ned Davis Research. La elección es el momento político de referencia, pero el riesgo que describe la sigla está vinculado con las decisiones de política económica que se toman alrededor del proceso sobre el que estaremos atentos desde enero.