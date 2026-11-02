La Ciudad reglamentó en octubre de 2025 la Ley 6817, que fijó el tope de 2,5 haberes mínimos y habilitó un pase gratuito para toda la red de subte.

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha desde hoy un sistema que simplifica el acceso a un beneficio muy esperado: los jubilados porteños ya pueden viajar gratis en subte con solo el DNI.

La medida apunta a reducir trámites y a facilitar los viajes cotidianos de los adultos mayores, que ya no dependerán de una tarjeta o aplicación específica para usar la red.

Cómo funciona el nuevo sistema

El mecanismo es simple. Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario apoya el DNI en el validador del molinete y accede al servicio sin pagar. Los equipos habilitados son los molinetes Multipago de las estaciones de subte, por lo que el documento pasa a cumplir la función que antes tenían otros medios de validación.

La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del transporte público porteño. Según la Ciudad, la incorporación del DNI como medio de validación simplifica el uso diario del beneficio y lo vuelve más accesible para quienes viajan en subte todos los días. Esto incluye tanto a quienes lo tramiten por primera vez como a quienes ya lo tenían.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El boleto gratuito está destinado a personas que viven en la Ciudad.

Para acceder, es necesario tener ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo jubilatorio , un tope que ya regía para el pase gratuito. El beneficio alcanza a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

La nueva modalidad es válida para dos grupos: por un lado, quienes realicen el trámite por primera vez; por otro, quienes ya cuentan con el beneficio vigente mediante la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp. A estos últimos también les conviene dar de alta el DNI para viajar con el nuevo sistema.

Cómo hacer el trámite paso a paso

La gestión puede hacerse online, completando el formulario disponible en el sitio del Gobierno porteño. Quien prefiera la atención presencial puede acudir, sin turno previo, a las oficinas de atención a jubilados de las sedes comunales.

Con la solicitud en trámite, solo resta esperar la respuesta. Una vez aprobada, los beneficiarios recibirán una notificación por WhatsApp que confirma el alta. Desde ese momento pueden usar el DNI en los validadores de los molinetes habilitados, sin ninguna gestión adicional en la estación.

La gestión puede hacerse online, completando el formulario disponible en el sitio del Gobierno porteño. Prensa GCBA

Qué datos y documentación hay que presentar

Para completar el formulario, la persona debe informar:

Sus datos personales básicos: nombre, dirección, CUIL y teléfono .

Además, tiene que adjuntar una foto del Documento Nacional de Identidad y otra de su último recibo de haberes, que permite comprobar el ingreso declarado.

El trámite incluye una exigencia más: el vecino debe declarar que no recibe otros ingresos de ninguna naturaleza además de los haberes previsionales que informa. Es una declaración clave, porque el beneficio está pensado para quienes se encuentran dentro del tope de 2,5 haberes mínimos.

Qué cambió respecto del sistema anterior

El nuevo esquema llega después de varios cambios. La Ciudad reglamentó en octubre de 2025 la Ley 6817, que fijó el tope de 2,5 haberes mínimos y habilitó un pase gratuito para toda la red de subte, sin límite de horarios ni de días de uso. Luego, la Legislatura aprobó una modificación para simplificar el alta y permitir viajar directamente con el DNI.

Quienes ya tenían el pase conocen el recorrido anterior. Primero se usaba la tarjeta SUBE y después el beneficio se gestionó mediante la billetera virtual Buepp, del Banco Ciudad. Con el DNI como validador, la Ciudad busca eliminar esa dependencia de soportes específicos y dejar un único documento para viajar.

Desde el alta, pueden usar el DNI en los validadores de los molinetes habilitados, sin ninguna gestión adicional en la estación. Emova

Las palabras del jefe de Gobierno

Jorge Macri celebró la puesta en marcha y resumió el procedimiento: “Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan”. El jefe de Gobierno aseguró que el sistema “ya es una realidad” y que mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una prioridad de su gestión.

Macri también vinculó la medida con la obra pública. Destacó que la Ciudad realiza la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el subte y que ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F, a la que definió como la obra de infraestructura más importante del país.

Subte gratis: qué tienen que hacer los jubilados desde hoy

Para quienes todavía no hicieron el trámite, el primer paso es completar el formulario online o acercarse a la sede comunal, con el DNI y el último recibo de haberes a mano. Conviene tener a mano el CUIL y un teléfono con WhatsApp, porque por ese medio llega el aviso de aprobación.

Quienes ya viajan gratis con SUBE o Buepp deben solicitar el alta del DNI para usar la nueva modalidad, siguiendo el mismo procedimiento. Una vez que llegue la notificación, alcanza con apoyar el documento en los molinetes Multipago habilitados para empezar a viajar sin pagar en las estaciones de la red.