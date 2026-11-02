Lavar las frutas y verduras con agua de la canilla es una costumbre habitual en la mayoría de los hogares.

Lavar las frutas y verduras con agua de la canilla es una costumbre habitual en la mayoría de los hogares.

Una investigación realizada sobre vegetales de hoja como la espinaca determinó que el agua sola resulta insuficiente para eliminar los residuos de agroquímicos, como el insecticida acetamiprid.

Frente a esto, los científicos evaluaron diversas alternativas caseras y comerciales, descubriendo que el bicarbonato de sodio en la concentración adecuada logra remover hasta un 75% de los productos químicos .

Por qué el agua sola y el vinagre no alcanzan para limpiar las verduras de hoja

A diferencia de frutas como la manzana o el tomate, las hortalizas de hoja no se pueden pelar, por lo que los plaguicidas quedan retenidos directamente en la cutícula cerosa del vegetal .

En el trabajo académico presentado por la investigadora Yuwen Zhang, de la Escuela Nacional de Beijing, el estudio comparó diferentes métodos de limpieza y reveló que el agua de la canilla solo logra remover la suciedad superficial, alcanzando un escaso 28% de remoción de residuos.

Por su parte, el vinagre blanco tampoco ofreció resultados óptimos, logrando una efectividad de apenas el 36%. La naturaleza ácida del vinagre no consigue degradar la estructura del pesticida ni romper su fijación a la hoja, lo que limita su capacidad de limpieza en comparación con otras soluciones.

El agua sola resulta insuficiente para eliminar los residuos de agroquímicos. Imagen ilustrada con Gemini

Bicarbonato de sodio: la evidencia científica detrás del ingrediente estrella

Frente a las alternativas tradicionales, la solución de bicarbonato de sodio demostró ser la más eficiente para remover los agroquímicos. Su ligera alcalinidad promueve la hidrólisis del pesticida y degrada los componentes lipídicos de la cutícula del vegetal, lo que facilita el desprendimiento del químico.

En las pruebas de laboratorio, el bicarbonato superó incluso a los limpiadores comerciales de frutas y verduras, alcanzando una tasa de eliminación de pesticidas de hasta el 75%.

Los detergentes comerciales obtuvieron un rendimiento promedio del 60% al 70% gracias a sus agentes surfactantes .

La fórmula exacta y el tiempo óptimo para lavar los vegetales en casa

La investigación concluyó que aumentar indefinidamente la cantidad de producto o el tiempo de remojo no mejora los resultados y puede deteriorar la calidad del vegetal. El análisis determinó que existe un punto de equilibrio ideal para maximizar la limpieza sin dañar la textura ni los nutrientes de la hoja: