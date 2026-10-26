Mantener las juntas y la superficie de las paredes en óptimas condiciones no requiere gastar fortunas en productos químicos agresivos.

Las recomendaciones oficiales del Servicio de Extensión de la Universidad de Florida (UF/IFAS) incluyen distintas alternativas para limpiar las superficies cerámicas, como el bicarbonato de sodio, el vinagre blanco y el agua.

Cada ingrediente puede utilizarse por separado, según el tipo de suciedad y la superficie que se quiera limpiar, sin necesidad de mezclarlos.

Bicarbonato de sodio, vinagre blanco o agua para limpiar los azulejos del baño: cuándo aplicar cada uno

Para encarar el mantenimiento del hogar de forma progresiva y sin dañar las piezas, los especialistas aconsejan adaptar los ingredientes según el nivel de suciedad acumulada :

Agua limpia aplicada con un paño suave suele alcanzar para el mantenimiento básico del día a día , aunque en cerámicas con textura o relieve se puede sumar un cepillo de cerdas de nylon.

Vinagre blanco mezclado en la proporción de media taza por cada galón de agua representa la solución ideal para una limpieza profunda , debiendo aplicarse con un trapo bien escurrido y cambiando el agua del balde con frecuencia.

Bicarbonato de sodio combinado con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa es el secreto para limpiar las juntas opacas , frotando las uniones con un cepillo de dientes viejo antes de enjuagar con abundante agua limpia.

El método de enjuague y los errores comunes al limpiar la cerámica

Un aspecto central que destacan los expertos de la Universidad de Florida radica en la etapa del enjuagado .

De nada sirve aplicar estos productos si no se retira el excedente correctamente, ya que los restos de vinagre o bicarbonato pueden dejar una película opaca sobre la superficie al secarse.

Por esta razón, tras repasar la pared con la solución elegida, siempre se debe pasar un paño limpio humedecido exclusivamente con agua fresca y proceder al secado final. Además, para preservar la lechada entre los azulejos, resulta clave evitar el uso de cepillos con cerdas metálicas o esponjas de acero que rayan el esmalte y desgastan la pastina con el paso del tiempo.

Con un procedimiento sencillo y el uso de elementos cotidianos del hogar, es posible restaurar el aspecto de los revestimientos de forma rápida y segura. Imagen ilustrada con Gemini

Por qué es clave proteger y sellar las juntas de los azulejos

El material con el que se rellenan las juntas entre las baldosas cerámicas es sumamente poroso y absorbe humedad, residuos de jabón y salpicaduras de grasa con mucha facilidad.

De acuerdo con un análisis técnico sobre mantenimiento expuestos en Groustatic, una empresa especializada en la limpieza y restauracion de superficies, cuando las uniones no se encuentran selladas, esos fluidos penetran en los microporos, creando el ambiente propicio para la aparición de hongos, moho y la decoloración progresiva de la pared.

Para evitar que la mugre se adhiera de forma irreversible a futuro, los especialistas aconsejan aplicar un sellador penetrante para uniones una vez que la superficie esté completamente limpia y seca.

Para comprobar si el material aún mantiene la protección o si necesita una nueva capa de sellador, existe una prueba rápida: basta con dejar caer un par de gotas de agua sobre la junta. Si el agua se queda agrupada en forma de gota sobre la superficie, la protección está intacta; si el líquido se absorbe de inmediato y oscurece la unió, es momento de volver a sellar.