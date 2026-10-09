La función de estas balizas es permitir que el conductor conozca con antelación cuánto falta para alcanzar el punto peligroso.

En las carreteras españolas existen señales que aparecen con mucha menos frecuencia que otras y que pueden generar dudas incluso entre conductores habituados a viajar. Una de ellas es la P-10a, un cartel vertical blanco con franjas rojas diagonales que se encuentra en el lado izquierdo de la calzada.

Aunque su diseño pueda pasar desapercibido, su significado está definido por el Reglamento General de Circulación y el Catálogo oficial de señales de la circulación y marcas viales.

¿Qué significa el cartel de tráfico P-10a?

La P-10a indica que a 200 metros hay un paso a nivel, un puente móvil o un muelle. La señal se coloca en el lado izquierdo de la calzada y debe aparecer acompañada de una de las señales que identifica el peligro concreto: puente móvil, paso a nivel con barreras, paso a nivel sin barreras o muelle.

Su aspecto permite distinguirla de otras balizas de la misma familia. La P-10a tiene tres franjas rojas diagonales sobre fondo blanco. Después aparecen la P-10b y la P-10c, que mantienen el mismo diseño pero utilizan dos y una franja, respectivamente, para indicar que el conductor se encuentra a menor distancia del peligro.

La señal equivalente situada en el lado derecho es la P-9a, mientras que sus variantes P-9b y P-9c indican también distancias de 150 y 100 metros.

La P-10a indica que a 200 metros hay un paso a nivel, un puente móvil o un muelle. Imagen creada con IA

¿Por qué aparece a 200 metros?

La función de estas balizas es permitir que el conductor conozca con antelación cuánto falta para alcanzar el punto peligroso. La regulación actual establece una secuencia de 200, 150 y 100 metros para las balizas P-9 y P-10.

En el caso de la P-10a, las tres franjas rojas identifican precisamente la primera de esas distancias: el peligro se encuentra a 200 metros. Cuando aparecen dos franjas, correspondientes a la P-10b, quedan 150 metros; con una franja, P-10c, quedan 100 metros.

¿Qué debe hacer un conductor al encontrarla?

La P-10a no establece por sí misma una prohibición ni obliga a detenerse. Su función es advertir de que se aproxima un peligro para que el conductor pueda adaptar su conducción.

Lo que debe hacer el conductor dependerá de la señal que acompaña a la baliza y de las condiciones de la vía. Ante un paso a nivel, por ejemplo, deberá atender a la señalización específica que regule el cruce y comprobar que puede atravesarlo con seguridad.

El Reglamento General de Circulación establece que las señales de advertencia de peligro tienen como objetivo informar de la proximidad y naturaleza de un peligro para que los usuarios puedan adoptar las normas de comportamiento correspondientes.

Una señal que cambió con la reforma de 2025

La denominación actual de la P-10a es relativamente reciente. El Real Decreto 465/2025, que modificó el Reglamento General de Circulación en materia de señalización, reorganizó el catálogo y estableció expresamente las distancias de 200, 150 y 100 metros para estas balizas.

Por eso, algunas explicaciones anteriores que todavía circulan en internet describen la P-10a simplemente como una señal de “proximidad”, sin especificar una distancia concreta. El catálogo vigente ya fija que la P-10a corresponde a los 200 metros, mientras que la P-10b y la P-10c corresponden a 150 y 100 metros.

La reforma se publicó en el BOE el 17 de junio de 2025 y consolidó en un único catálogo oficial la forma, el significado, los símbolos y la nomenclatura de las señales de circulación