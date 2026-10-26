Vuelven las lluvias al AMBA: pronóstico para toda la semana y qué día cambia el clima.

Tras un comienzo de semana con buen clima, la estabilidad se mantendrá durante gran parte de los próximos días. Sin embargo, hacia la mitad de la semana, las condiciones cambiarán y podrían registrarse lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el clima en Buenos Aires esta semana: pronóstico día por día del 26 de octubre al 1 de noviembre

Lunes 26 de octubre

La semana comenzará con una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con algunos momentos de sol, mientras que por la tarde y la noche estará mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será baja, de hasta un 10%.

Martes 27 de octubre

La temperatura oscilará entre los 12°C y los 20°C. El cielo estará nublado durante la madrugada y la mañana, pero se despejará parcialmente hacia la tarde. Durante la noche volverá a aumentar la nubosidad, sin lluvias previstas.

Miércoles 28 de octubre

Se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C. Durante la madrugada y la mañana estará algo nublado, mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones.

Pronóstico del tiempo. SMN.

Jueves 29 de octubre

El jueves podría haber un cambio temporario en el tiempo. La mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 23°C. Durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias débiles o chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado y las condiciones tenderán a mejorar.

Viernes 30 de octubre

El tiempo volverá a estabilizarse, con temperaturas de entre 15°C y 24°C. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche se espera tiempo algo nublado, con momentos de sol. No se prevén lluvias.

Sábado 31 de octubre

El fin de semana comenzará con temperaturas más cálidas. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a los 25°C. Se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin precipitaciones previstas.

Domingo 1 de noviembre

El mes comenzará con condiciones estables y temperaturas agradables. La mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 24°C. El cielo estará parcialmente nublado, con presencia de sol durante la mañana y sin probabilidades significativas de lluvia.

Qué día podrían volver las lluvias al AMBA

Las lluvias podrían regresar al AMBA el jueves 29 de octubre, durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Luego, las condiciones mejorarán y no se esperan nuevas precipitaciones durante el resto de la semana.

De esta manera, el AMBA tendrá una semana con temperaturas en ascenso y condiciones mayormente estables, aunque el jueves podría haber lluvias débiles durante las primeras horas del día. Hacia el fin de semana, el tiempo mejorará, con máximas de entre 24°C y 25°C y sin precipitaciones previstas.