Cómo multiplicar la lengua de suegra para que nazcan nuevas plantas.

La lengua de suegra es una de las plantas favoritas para decorar el hogar por sus hojas alargadas, su resistencia y sus pocos requerimientos de mantenimiento.

Pero existe un método de jardinería que permite obtener nuevas plantas a partir de una sola hoja, sin necesidad de comprar otra maceta ni dividir un ejemplar adulto.

La técnica consiste en cortar una hoja madura en varios fragmentos y plantarlos en un sustrato adecuado para que desarrollen raíces y, con el tiempo, produzcan nuevos brotes. Según la Royal Horticultural Society (RHS), esta forma de propagación es posible, aunque requiere respetar algunos pasos para evitar que los esquejes se deterioren.

Cómo multiplicar la lengua de suegra con un trozo de hoja

La propagación por esquejes de hoja es una alternativa para quienes quieren ampliar su colección de plantas o reproducir un ejemplar que ya tienen en casa.

Para conseguir buenos resultados, es importante elegir una hoja sana, utilizar herramientas limpias y preparar correctamente los fragmentos antes de colocarlos en la tierra.

De acuerdo con la guía de cultivo de sansevierias de la Royal Horticultural Society, durante el procedimiento hay que prestarle atención a la orientación y al estado de las superficies cortadas.

Estos son los pasos para hacerlo correctamente:

Elegir una hoja madura: seleccionar una hoja sana, sin manchas, daños ni signos de plagas.

Cortar la hoja desde la base: utilizar una herramienta limpia y afilada para realizar un corte prolijo.

Dividirla en fragmentos: cortar la hoja transversalmente en secciones de aproximadamente cinco centímetros.

Respetar la orientación original: mantener identificada la parte inferior de cada trozo para plantarlo en la dirección correcta.

Dejar cicatrizar los cortes: colocar los fragmentos en un sitio seco durante uno o dos días antes de plantarlos.

Preparar el sustrato: utilizar una mezcla para esquejes que drene bien y no retenga demasiada humedad.

Plantar los fragmentos: introducir aproximadamente la mitad de cada sección en el sustrato, con el extremo inferior hacia abajo.

Este último detalle es fundamental: si los fragmentos se colocan al revés, el proceso puede no desarrollarse correctamente.

Cuál es la mejor época para reproducir la lengua de suegra

Lengua de suegra. Gemini IA.

La época del año puede influir en el éxito de la propagación. La RHS recomienda realizar este procedimiento durante la primavera, cuando la planta retoma su crecimiento después del período de reposo invernal.

En términos generales, el momento ideal coincide con temperaturas templadas y condiciones que favorecen la formación de raíces.

En el hemisferio sur, como en Argentina, esto suele corresponder a los meses de septiembre a noviembre, aunque las condiciones de cada ambiente también influyen.

Para favorecer el desarrollo de los esquejes hay que mantenerlos en un lugar cálido, con buena iluminación indirecta y sin exposición directa al sol intenso.

La guía de la RHS también señala que pueden colocarse en un propagador con calor desde la base de alrededor de 18 °C o dentro de una bolsa transparente en una habitación cálida.

Qué cuidados necesitan los esquejes para echar raíces

Una vez plantados los fragmentos, comienza una etapa en la que la humedad y el drenaje son determinantes.

Aunque la lengua de suegra es una planta resistente a la sequía, los esquejes necesitan condiciones adecuadas para desarrollar raíces sin pudrirse.

Para reducir los riesgos, se recomienda:

Evitar el exceso de agua: el sustrato debe permanecer ligeramente húmedo, nunca empapado.

Elegir una maceta con drenaje: los agujeros en la base permiten evacuar el agua sobrante.

Buscar un ambiente cálido: las temperaturas bajas pueden ralentizar el crecimiento.

Proporcionar luz indirecta: la exposición solar intensa puede dañar los fragmentos.

Retirar las partes deterioradas: si algún esqueje se pudre, conviene retirarlo para reducir el riesgo de problemas en los demás.

La formación de raíces y nuevos brotes puede llevar tiempo. Por eso, no conviene descartar los esquejes si no muestran cambios durante los primeros días.

Es preferible controlar su estado y evitar manipularlos constantemente.