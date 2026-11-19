El pasaporte es el documento obligatorio para que los ciudadanos puedan viajar al exterior, pero tenerlo emitido no garantiza que siempre conserve su validez. La normativa vigente establece una serie de situaciones en las que el documento puede perder validez y deberá ser reemplazado por uno nuevo.

El Decreto 749/2019, que modificó el Reglamento para la Emisión de Pasaportes aprobado por el Decreto 261/2011, establece las condiciones que deben cumplir estos documentos y contempla distintas irregularidades que pueden afectar su validez.

La norma, publicada en el Boletín Oficial el 31 de octubre de 2019, contempla cuatro situaciones que los titulares deben tener en cuenta.

Cuáles son las cuatro irregularidades que pueden invalidar un pasaporte argentino

El Reglamento para la Emisión de Pasaportes, modificado por el Decreto 749/2019, establece distintas situaciones en las que un pasaporte argentino puede caducar, perder su validez o necesitar un reemplazo.

Según los artículos 10, 11, 18 y 20, estas son las cuatro irregularidades contempladas:

Alteraciones o adulteraciones : el artículo 11 establece que el pasaporte perderá su validez si presenta alteraciones o enmiendas, si le faltan hojas o la cubierta, o si contiene escritos, anotaciones indebidas u otros defectos que dificulten la identificación completa de su titular.

Deterioro del documento : el artículo 10 determina que el pasaporte caducará cuando se deteriore. A su vez, el artículo 18 contempla el mal estado de conservación como una de las causas para solicitar un nuevo ejemplar.

Cambios en los datos personales : el artículo 10 establece que el documento caducará cuando se produzcan variantes en el nombre, el apellido o el orden fisonómico de su titular.

Errores de emisión: el artículo 20 dispone que, cuando se comprueben errores u omisiones en la confección del documento mediante el cotejo con la documentación presentada durante el trámite, : el artículo 20 dispone que, cuando se comprueben errores u omisiones en la confección del documento mediante el cotejo con la documentación presentada durante el trámite, RENAPER deberá confeccionar un nuevo ejemplar, de oficio o a solicitud del interesado.

En este último caso, si el procedimiento se inicia dentro de los 90 días corridos desde la fecha de entrega, la reposición será gratuita. Además, el pasaporte defectuoso deberá destruirse antes de confeccionar el nuevo.

El pasaporte argentino puede perder su validez por deterioro, alteraciones, cambios en los datos personales o errores en su emisión. IA Gemini

Qué requisitos se necesitan para tramitar el pasaporte argentino

Para solicitar el pasaporte argentino, los ciudadanos deben presentar la documentación correspondiente ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) o en alguno de los centros de documentación habilitados.

Los requisitos varían según la edad del solicitante:

Mayores de 18 años: deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Menores de 18 años: deben presentar el DNI y contar con el acompañamiento de sus progenitores o representantes legales, quienes deberán acreditar su identidad.

Menores de edad con representantes legales: si corresponde, deberán presentar la documentación que acredite la representación o autorización necesaria.

El trámite puede iniciarse a través de los canales oficiales de Argentina.gob.ar y requiere abonar el arancel correspondiente, según la modalidad elegida.