Qué significa la señal de tránsito de cartel amarillo con un triángulo rojo y blanco: por qué es importante reconocerla, según las normas viales de Argentina.

A lo largo de las rutas argentinas existen una gran cantidad de señales de tránsito que es importante reconocer y comprender para la seguridad vial de todos los conductores.

En este sentido, una que muchos se cruzaron es de un cartel amarillo en forma de rombo que lleva adentro un triángulo con borde rojo y fondo blanco, y dice Ceda el paso.

Se trata de un cartel de proximidad de señal restrictiva y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa el cartel de proximidad de señal restrictiva

Según el Decreto 779/95 del Reglamento de la Ley 24.449, el cartel avisa que más adelante aparece una señal prescriptiva, de esas que indican prioridades, prohibiciones o restricciones en el uso de la vía pública.

Las señales preventivas usan fondo amarillo y buscan que adaptes la conducción antes de llegar a un punto que requiere atención .

Por este motivo, muestra en pequeño la señal que se aproxima. En este caso se trata de la señal de ceda el paso, que es un triángulo rojo y blanco que obliga a darle prioridad a quien circula por la otra vía.

Qué significa la señal de tránsito de cartel amarillo con un triángulo rojo y blanco: por qué es importante reconocerla, según las normas viales de Argentina. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

La señal preventiva también podría incluir la leyenda “a 200 m”, para indicar a cuántos metros está la restricción. Esa distancia varía según el tramo, por eso es importante estar atento a los datos que figuran en el cartel.

En conclusión, se trata de una señal de advertencia anticipada porque prepara al conductor para lo que viene.

Qué hacer cuando se ve este cartel

El cartel de proximidad de señal restrictiva no obliga a frenar ni ceder el paso en el momento. No obstante, anticipa una señal que sí se debe respetar.

Las recomendaciones de seguridad vial son las siguientes:

Reducir la velocidad antes de llegar al cruce.

Mirar ambos sentidos de circulación.

Identificar la señal reglamentaria que aparece a continuación.

Estar listo para frenar si la situación lo requiere.

Un conductor puede encontrarse con este cartel en cruces de ruta e intersecciones donde el riesgo de choque es grande; por este motivo es importante que el conductor lo conozca.

Además, es importante reconocer la señal preventiva para no confundirla con la señal prescriptiva que muestra, es decir, con la que se topará más adelante.

Con esta información evitará frenos bruscos y maniobras de último momento, mayor seguridad al volante y mucha atención antes de avanzar.

En conclusión, el rombo amarillo con un triángulo rojo y blanco no es un cartel de relleno, sino que es un aviso que te da tiempo a aminorar la marcha antes de una señal que sí se debe cumplir.