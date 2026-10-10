Qué significa la señal de tránsito con un auto, dos líneas torcidas y tres líneas en diagonal.

A lo largo de las rutas argentinas existen una gran cantidad de señales de tránsito que es importante reconocer y comprender para la seguridad vial de todos los conductores.

En este sentido, una que muchos se cruzaron es de un rombo amarillo con un auto en el centro, dos líneas torcidas debajo y tres líneas en diagonal que atraviesan el ancho.

Se trata de un cartel de fin de prevención y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto 779/95 del Reglamento de la Ley 24.449, la señal informa el “fin de la zona con el riesgo prevenido por la señal cuya figura contiene la presente” .

Esto quiere decir que el cartel hace referencia a que el conductor puede continuar su trayectoria con normalidad porque finalizó el riesgo extendido en una zona, en este caso se trata de terreno resbaladizo.

Qué significa la señal de tránsito con un auto, dos líneas torcidas y tres líneas en diagonal. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

La señal de fondo es terreno resbaladizo, que quiere decir que la superficie sufrió alguna modificación por lluvia, humedad o nieve, entonces se debe aumentar la precaución.

Sin embargo, cuando el conductor se topa con la misma señal con tres líneas en diagonal a lo ancho del cartel, es porque este riesgo ya no está y se puede retomar su conducción normal. Se ubica al final de la zona de referencia.

También existe el fin de prevención de zonas de derrumbes. En este caso, el auto negro está del lado izquierdo, una montaña negra del lado derecho y las tres líneas negras atraviesan el cartel.

Las señales de fin de prevención forman parte del grupo de señales físicas que informan al conductor de ciertas características de una vía para que esté prevenido y pueda actuar en función de ellas.

Un conductor puede encontrarse con estos carteles en rutas, sobre todo en zonas que están más expuestas a que se modifique la superficie por algún motivo.

Por qué es importante conocer esta señal

Es importante reconocer la señal porque el cartel de terreno resbaladizo no precisa cuántos metros o cuánto tiempo el conductor deberá mantener precaucione s en el camino.

Entonces, reconocer la señal de fin de prevención le significará al conductor retomar la velocidad deseada. Con esta información evitará demoras en su conducción.

En conclusión, el rombo amarillo con un auto en el centro, dos líneas torcidas debajo y tres líneas en diagonal que atraviesan el ancho es un aviso que ayuda al conductor a estar informado de que la zona de riesgo ya finalizó.