En las calles y rutas hay señales de tránsito que los conductores ven todos los días, pero cuyo significado no siempre conocen con certeza.

En este caso, se trata de una señal preventiva de fondo amarillo que muestra una línea negra que se divide en dos ramales, uno de los cuales se desvía hacia la derecha. Su función es advertir que más adelante el camino se bifurca, para que el conductor pueda prepararse con tiempo y elegir la dirección que necesita.

Reconocer las señales permite tomar decisiones al volante con anticipación y evitar movimientos bruscos, en especial cuando se circula por rutas o tramos en los que hay una modificación del recorrido.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con una línea negra hacia la derecha

Esta señal pertenece al grupo de las señales preventivas, que tienen como objetivo advertir a los conductores sobre situaciones que encontrarán más adelante en el camino.

Cuando el dibujo representa una bifurcación, indica que la vía se divide en dos ramales. Es decir, el conductor se encontrará con un punto en el que el camino se separa y deberá prestar atención a la dirección que quiere seguir.

Para interpretar correctamente su significado, hay que identificar la figura específica y no solamente el color o la inclinación de la línea.

Por qué es importante reconocer esta señal de tránsito

Cuando el camino se divide en dos ramales, esta advertencia anticipa la bifurcación para que el conductor pueda elegir su recorrido con tiempo. Magnific

Encontrarse con una bifurcación sin haberla advertido puede obligar al conductor a frenar de golpe, cambiar de carril a último momento o realizar una maniobra inesperada.

Por eso, reconocer la señal con anticipación ayuda a circular de manera más segura. Al saber que el camino se dividirá, el conductor puede observar el entorno, identificar el recorrido que necesita seguir y acomodar su marcha sin poner en riesgo a los demás vehículos.

Esta precaución cobra importancia en las rutas, donde las velocidades suelen ser mayores y hay menos margen para corregir una maniobra imprevista.

Qué dicen las normas viales de Argentina sobre la señal de bifurcación

La señalización vial argentina está regulada por el La señalización vial argentina está regulada por el Sistema de Señalización Vial Uniforme, incluido en el Anexo L del Decreto 779/1995. Esta normativa establece los criterios para identificar cada cartel y comprender qué advierte.

Dentro de las señales preventivas se encuentran las que anuncian cruces, empalmes y bifurcaciones. Al estar estandarizadas, los conductores de todo el país pueden interpretar cada advertencia del mismo modo y anticiparse a los cambios en el camino.