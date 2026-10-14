Este cartel preventivo advierte sobre un cambio crítico en la geometría de la calzada que obliga a modificar la conducción en rutas y accesos del país.

En el marco del Sistema Uniforme de Señalamiento Vial de la República Argentina, los carteles amarillos de forma romboidal cumplen la función de anticipar peligros o reducciones en el margen de circulación.

La señal de tránsito que exhibe dos líneas paralelas verticales que se curvan hacia adentro en el centro corresponde a la indicación de “Puentes angostos” o “Estrechamiento de calzada” (identificada técnicamente bajo los códigos P.12 a, b o c), cuyo objetivo principal es alertar sobre la reducción inminente del ancho útil del camino para que el conductor reduzca la velocidad y mantenga su carril.

Qué indica exactamente la señal preventiva y cómo anticipa el peligro en la calzada

El diseño gráfico de esta cartelería muestra de forma esquemática una vía que se angosta bruscamente en su tramo central, señalando que los carriles o las banquinas pierden amplitud en comparación con el tramo previo de la ruta.

Esta reducción geométrica implica que dos vehículos de gran porte, como colectivos o camiones, no dispondrán del espacio necesario para efectuar un paso o cruce simultáneo con margen de seguridad.

Ante esta advertencia física, la reglamentación vial establece que el automovilista debe disminuir la marcha con suficiente antelación, mantener el control del vehículo dentro del margen resultante y suspender cualquier intento de sobrepaso o adelantamiento durante todo el trayecto afectado.

El diseño gráfico de esta cartelería muestra de forma esquemática una vía que se angosta bruscamente en su tramo central Imagen ilustrada con Gemini

Qué precauciones tomar y cómo maniobrar de forma segura al aproximarse al tramo señalizado

Para circular de manera segura ante la presencia de este cartel preventivo, es fundamental adoptar una conducta defensiva al volante antes de ingresar al sector estrecho.

En primer lugar, se debe desacelerar de forma progresiva varios metros antes de llegar a la estructura o reducción, evitando frenadas intempestivas sobre el asfalto que puedan provocar el deslizamiento del vehículo en días de lluvia.

Asimismo, resulta indispensable conservar una distancia de seguimiento adecuada respecto al automóvil que circula adelante y respetar la señalización horizontal complementaria, como la doble línea continua amarilla que prohíbe el sobrepaso.

Al coordinar el paso de manera ordenada con los vehículos del sentido opuesto, se preserva la fluidez del tránsito y se evitan accidentes en los puntos críticos de la red vial.

Cuáles son las normas de prioridad de paso y las multas vigentes por incumplirlas

Cuando dos vehículos se aproximan de manera simultánea a un paso estrecho señalizado y el espacio no permite el cruce conjunto, se aplican las reglas generales de prioridad dispuestas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Por norma general, corresponde ceder el paso al vehículo que ya ingresó al tramo reducido o a aquel que no presenta el obstáculo directo de su lado de la calzada.

Forzar el paso, adelantar a otro rodado en zonas de calzada reducida o desobedecer la cartelería implica la comisión de infracciones graves tipificadas en los códigos de faltas.

Las sanciones económicas se calculan en Unidades Fijas (UF) (cuyo valor equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje) y pueden alcanzar hasta las 1.000 UF, además de la quita de puntos en el carnet mediante el sistema de scoring y la retención preventiva de la licencia en controles ruteros si la maniobra genera un riesgo inminente de colisión.