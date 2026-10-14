Es uno de los trucos caseros más repetidos: se moja el teléfono y, casi por reflejo, se lo entierra en un bol de arroz con la esperanza de que absorba la humedad. El problema es que no funciona como se cree y, lejos de salvar el equipo, puede terminar de complicarlo. Los propios fabricantes lo desaconsejan: Apple advierte expresamente contra el arroz, y Samsung recomienda un procedimiento distinto.

Por qué el arroz no sirve y encima puede dañar el celular

La idea detrás del truco es que el arroz, al ser seco, absorbe el agua del interior del teléfono. En la práctica, no alcanza a extraer la humedad que queda atrapada dentro del equipo, donde realmente hace daño, y solo da una falsa sensación de solución mientras el agua sigue actuando sobre los componentes.

A eso se suma un riesgo concreto que señala el propio Apple: los granos y el polvo del arroz pueden meterse en los puertos y las aberturas del teléfono, el conector de carga, la ranura de la tarjeta, y causar daños. Es decir, el supuesto remedio agrega un problema nuevo en lugar de resolver el original.

Samsung, por su parte, sugiere secar la humedad de los puertos con un hisopo, dejar el teléfono al aire en un ambiente ventilado y, en caso de que el líquido no sea agua (una bebida, agua de mar o de pileta con cloro), enjuagar el equipo con agua limpia para quitar los residuos o la sal que pueden corroerlo.

El arroz no alcanza a extraer la humedad que queda atrapada dentro del equipo, donde realmente hace daño. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Paso a paso: qué hacer si el celular se moja

Combinando las recomendaciones de los fabricantes y de los especialistas, estos son los pasos indicados: