Es uno de los trucos caseros más repetidos: se moja el teléfono y, casi por reflejo, se lo entierra en un bol de arroz con la esperanza de que absorba la humedad. El problema es que no funciona como se cree y, lejos de salvar el equipo, puede terminar de complicarlo. Los propios fabricantes lo desaconsejan: Apple advierte expresamente contra el arroz, y Samsung recomienda un procedimiento distinto.
Por qué el arroz no sirve y encima puede dañar el celular
La idea detrás del truco es que el arroz, al ser seco, absorbe el agua del interior del teléfono. En la práctica, no alcanza a extraer la humedad que queda atrapada dentro del equipo, donde realmente hace daño, y solo da una falsa sensación de solución mientras el agua sigue actuando sobre los componentes.
A eso se suma un riesgo concreto que señala el propio Apple: los granos y el polvo del arroz pueden meterse en los puertos y las aberturas del teléfono, el conector de carga, la ranura de la tarjeta, y causar daños. Es decir, el supuesto remedio agrega un problema nuevo en lugar de resolver el original.
Samsung, por su parte, sugiere secar la humedad de los puertos con un hisopo, dejar el teléfono al aire en un ambiente ventilado y, en caso de que el líquido no sea agua (una bebida, agua de mar o de pileta con cloro), enjuagar el equipo con agua limpia para quitar los residuos o la sal que pueden corroerlo.
Paso a paso: qué hacer si el celular se moja
Combinando las recomendaciones de los fabricantes y de los especialistas, estos son los pasos indicados:
- Apagar el teléfono, si es posible, para reducir el riesgo de cortocircuito.
- Secar el exterior con un paño absorbente y retirar la funda, la tarjeta SIM y su bandeja.
- Escurrir el líquido de los puertos: en los iPhone, con golpecitos suaves hacia abajo (sin meter nada en las aberturas); en muchos Android, con un hisopo en el puerto.
- Dejarlo secar al aire, a temperatura ambiente y en un lugar bien ventilado, con un ventilador cerca si se puede. Para un secado más efectivo, colocarlo en un recipiente cerrado con sobres de gel de sílice (los que vienen en cajas de zapatos o productos empaquetados), que sí absorben la humedad mejor que el arroz.
- Tener paciencia: conviene esperar varias horas, idealmente un día o más, antes de encenderlo o cargarlo, porque es difícil saber cuándo está del todo seco.