El próximo 19 de noviembre, un nuevo complejo corporativo en Colonia del Sacramento abrirá sus puertas para que empresas argentinas instalen allí parte de sus operaciones y accedan a un régimen que les permita operar sin pagar Impuesto a la Renta, IVA, ni Patrimonio.

Con una inversión de u$s 26 millones, Zona Franca del Plata apuesta a convertir a la ciudad uruguaya en un nuevo polo regional para firmas de tecnología, finanzas, servicios profesionales y outsourcing que buscan expandir operaciones sin abandonar el país.

A solo una hora de navegación de Buenos Aires, el proyecto busca capitalizar la cercanía entre ambas ciudades. Para reforzar esa conexión, Zona Franca del Plata firmó un acuerdo con Colonia Express para ofrecer tarifas preferenciales a las compañías que decidan instalarse allí.

El desarrollo -impulsado y liderado por el empresario Francisco Ravecca y Daniel García- ocupa un predio frente al Río de la Plata y suma 11.000 metros cuadrados, distribuidos en planta baja y cuatro pisos.

En total, contará con 8600 m2 de oficinas arrendables, espacios comunes, salas de reuniones, áreas gastronómicas y capacidad para albergar hasta 1000 trabajadores.

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