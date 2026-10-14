Los senadores más ricos: quién lidera el ranking y cuánto creció su patrimonio en un año

El presidente Javier Milei compartirá escenario este miércoles en Washington D.C. con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, a 11 días de la segunda vuelta en Brasil . El exdiputado federal confirmó la coincidencia en su cuenta de X, donde anticipó que estará en la capital estadounidense junto al mandatario argentino.

Ambos participarán de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, que se realizará en el auditorio Andrew W. Mellon y que organiza Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español. Milei asistirá como invitado de honor y recibirá allí el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana” , mientras que Eduardo Bolsonaro tiene previsto hablar después del Presidente.

En su mensaje, Eduardo Bolsonaro agradeció el apoyo de Latino Wall Street y de sus fundadores, Tony Delgado y Gabriela Berrospi. Entre los asistentes también se aguarda la presencia de Matt Schlapp, titular de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El hermano del candidato presidencial reside en Estados Unidos hace año y medio. Hace unos días fue objeto de una orden de arresto tras la victoria electoral de Flávio Bolsonaro, en el marco de una condena de cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción en el curso del proceso.

El 8 de octubre el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó ejecutar dicha pena impuesta por la Primera Sala del tribunal por unanimidad en junio, por sus gestiones en EE.UU. para obtener sanciones contra autoridades brasileñas e interferir en el juicio por intento de golpe de Estado contra su padre, Jair Bolsonaro, quien en tanto cumple una condena de 27 años de prisión.

La resolución cerró la instancia de recursos y dispuso una orden de detención a cargo de la Policía Federal, su inclusión en el Banco Nacional de Monitoreo de Prisiones, la cancelación de todos sus pasaportes brasileños y la comunicación al Tribunal Superior Electoral para suspender sus derechos políticos.

Ante la consulta de El Cronista en la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a la situación judicial del exdiputado y al vínculo con Brasil. “ Nos llama la atención el accionar de la Justicia en relación con el hermano de candidato a presidente Bolsonaro, pero, más allá de eso, nosotros no vamos a opinar sobre cuestiones de otro país y de las noticias de otro país ”.

Argentine President Javier Milei speaks next to Brazilian Senator Flavio Bolsonaro, who is to be announced as candidate for Brazil's presidential elections, during the national convention of the Liberal Party (PL) in Sao Paulo, Brazil, July 25, 2026. REUTERS/Jean Carniel Fuente: REUTERS Jean Carniel

“Pero, por supuesto, es explícito el apoyo de Javier Milei a Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad”, agregó.

En ese sentido, el vocero también ratificó el apoyo de Milei al Partido Republicano que lidera el presidente Donald Trump para las elecciones legislativas previstas para el 3 de noviembre. “Por supuesto, va a haber un apoyo explícito al Partido Republicano en las elecciones de medio término. Sobre si va a haber o no fotos políticas, no hay información”, respondió Ravier.

El funcionario señaló además que en el oficialismo son “optimistas de cara al balotaje” en el país vecino, aunque pidió “esperar los resultados” de la votación del 25 de octubre. No respondió si Milei viajará a Brasil. Por ahora, “no está agenda”, señalan fuentes oficiales de Casa Rosada.

La primera vuelta se realizó el 4 de octubre y Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, se impuso con una ventaja cercana a los dos puntos sobre Lula da Silva.

El encuentro más reciente de Milei con la familia Bolsonaro data de julio, cuando el Presidente participó en San Pablo de la convención del Partido Liberal (PL) que oficializó la candidatura de Flávio. En ese acto, Milei habló junto al senador, se refirió a Jair Bolsonaro como su “mejor amigo” y cuestionó al gobierno de Lula .

Milei también había apuntado contra el juez que luego dispuso la orden de arresto contra Bolsonaro, cuando en ese momento rechazó el pedido de la defensa del expresidente para que el jefe de Estado argentino lo visitara en Brasilia y endureció las condiciones de su prisión domiciliaria.

Días más tarde, en la convención del PL en San Pablo, Milei llamó a Moraes “lixo careca” (“basura pelada”, en portugués), y sus dichos derivaron en una crisis diplomática que incluyó la convocatoria del embajador argentino por parte del gobierno brasileño para dar explicaciones.

Un vínculo de años

El vínculo entre Milei y Eduardo Bolsonaro es anterior a la llegada del libertario a la Casa Rosada. En octubre de 2022, cuando Milei era diputado nacional, ambos se reunieron en Buenos Aires durante la campaña del balotaje brasileño y grabaron un video en el que el argentino pidió el voto para Jair Bolsonaro.

Un año después, Eduardo Bolsonaro viajó a la Argentina para acompañar a Milei en la primera vuelta del 22 de octubre de 2023 y siguió el escrutinio desde el búnker de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador. Esa noche, el entonces diputado federal comparó el fenómeno libertario con el movimiento que llevó a su padre a la presidencia en 2018 y promovió una alianza entre LLA y Juntos por el Cambio de cara al balotaje contra Sergio Massa.

La relación continuó tras la asunción de Milei. En julio de 2024, Eduardo Bolsonaro, organizador de la CPAC Brasil, anunció la participación del Presidente en la conferencia de Balneário Camboriú y una reunión con su padre.

En diciembre de ese año, Eduardo Bolsonaro habló en la primera edición de la CPAC en Buenos Aires que encabezó Milei. Allí reclamó que la Argentina otorgara asilo a los brasileños acusados por los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los tres poderes en Brasilia .

La agenda en Washington

Milei partió anoche a las 23 rumbo a Washington y su llegada está prevista para las 9.30 de este miércoles, hora argentina. Será su quinta visita a Estados Unidos en lo que va del año y lo acompañará el canciller Pablo Quirno.

Antes de la gala, el Presidente se reunirá a las 18.15 con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y, a las 18.45, con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. La gala comenzará a las 20 y, además de la entrega del reconocimiento, incluirá palabras del mandatario.

El jueves a las 11.20, Milei hablará en la Cámara de Comercio de Estados Unidos con el discurso “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En ese mismo ámbito recibirá el premio “Global Champion of Free Enterprise” , en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.