Andrés Neumeyer, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y execonomista jefe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), participó este miércoles de Pulso Financiero, donde realizó un análisis sobre lo que espera para el año electoral 2027.
Allí, el especialista anticipó que la política dominará la agenda de 2027, por encima de la economía. Pese a esto, Neumeyer cree que el Gobierno sostendrá su rumbo económico durante el año electoral.
“El Gobierno va a mantener el curso”, afirmó el economista en diálogo con El Cronista Stream, y agregó que la política monetaria seguirá “bastante parecida” a la actual.
En esta línea, el economista extendió el diagnóstico al frente fiscal. “Van a mantener un presupuesto parecido al de hoy”, sostuvo, aunque reconoció que “habrá alguna desviación”.
Si bien Neumeyer descartó cambios de fondo en el programa económico oficial, identificó otro foco de riesgo. “Puede haber muchos shocks políticos, y eso es medio impredecible”, advirtió.
En ese sentido, anticipó que “van a venir un montón de escándalos”, como el vinculado al oro que se desató en la última semana.
Neumeyer describió un escenario de confrontación permanente en la previa electoral, con “carpetazos, batallas, misiles políticos, uno tras otro”.
El exfuncionario del BCRA remarcó la dificultad de anticipar el impacto de cada denuncia. “Nunca sabés cuál prende, cuál no prende. Por ahí no prende ninguna, por ahí prende alguna”, explicó.
La advertencia de Neumeyer por la volatilidad electoral
El economista planteó un escenario hipotético para 2027. “Imaginate que está el Gobierno compitiendo con alguien que dice ‘voy a devaluar’, como dijo Menem en su momento: el dólar recontra alto, voy a devaluar, y se viene el salariazo”, describió.
Tras una referencia de “Willy” Laborda al período de Raúl Alfonsín, Neumeyer completó la comparación histórica. “Las expectativas de inflación se dispararon y vino una hiper”, recordó.
Con ese marco, el execonomista jefe del BCRA alertó sobre un eventual escenario adverso. “Imaginate que el Gobierno se opone a alguien cuya plataforma es esta, y viene algún escándalo o enojo con el Gobierno, y pasa eso”, planteó.
Neumeyer resumió el panorama en una frase: “Va a haber volatilidad”. Y sobre la postura del Gobierno, que asegura contar con recursos para enfrentar lo que venga, dijo que “hay que ver”.
El economista también contempló un desenlace opuesto. “Puede pasar que pasen todas estas cosas y no pase nada”, indicó. En ese caso, describió que las encuestas podrían no ser confiables y que “al final el Gobierno gane por un montón”.
Incluso en ese escenario, Neumeyer anticipó turbulencias, al señalar que podría haber “un poco de volatilidad” que luego “se puede apagar”. En esta línea, admitió que el panorama resulta “muy difícil” de prever.
“Me parece que el año que viene va a estar dominado por la política y por estas cosas, más que por el tecnicismo económico”, afirmó.
Por último, el economista marcó una restricción para afrontar ese contexto. “Lamentablemente, no tenemos u$s 100 mil millones guardados en el Banco Central para hacerle frente a lo que sea”, concluyó, en referencia al nivel de reservas del BCRA.