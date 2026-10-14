En esta noticia ¿Cómo funciona el Asistente Generativo?

La evolución de la atención en la banca está entrando en una nueva etapa. Después de años de digitalización y expansión de canales, la diferenciación ya no pasa solo por ofrecer más acceso o velocidad, sino por brindar experiencias capaces de comprender, asesorar y acompañar a cada cliente.

La primera transformación acercó el banco a las personas mediante canales digitales, autogestión y disponibilidad permanente. Luego, llegó una segunda etapa enfocada en integrar los canales para garantizar experiencias consistentes y sin fricciones. Hoy comienza una nueva evolución: la orquestación inteligente de la experiencia, donde el banco deja de gestionar cada canal o interacción por separado y pasa a coordinar de forma integrada todos los puntos de contacto. Los avances en inteligencia artificial, datos y conocimiento unificado del cliente permiten incorporar contexto, historial de relación y necesidades particulares para ofrecer respuestas más relevantes. Al mismo tiempo, la IA asume tareas operativas y repetitivas, mientras los equipos humanos pueden concentrarse en escuchar, interpretar, asesorar y construir relaciones de confianza.

En este contexto surge el concepto de Asistente Generativo: una capacidad que combina inteligencia artificial, datos, contexto y experiencia humana para comprender necesidades, recomendar soluciones y acompañar decisiones. No se trata de reemplazar personas por tecnología, sino de potenciar el conocimiento y la capacidad de asesoramiento de los equipos con herramientas más inteligentes.

¿Cómo funciona el Asistente Generativo?

El modelo que desarrollamos en Galicia contempla un agente que actúa como orquestador y diferentes agentes especializados vinculados a productos. El orquestador interpreta lo que necesita el cliente y coordina las capacidades de esos agentes para integrarlas en una misma conversación. Así, la interacción deja de depender de menús y recorridos predefinidos y pasa a una conversación en lenguaje natural, con respuestas más precisas y contextualizadas.

La evolución también ocurre por etapas. Hoy la IA puede responder consultas informativas sobre productos, servicios y procesos. El siguiente nivel incorpora capacidades consultivas basadas en información del propio cliente, como saldos, resúmenes, límites o datos de préstamos. A futuro, el objetivo es sumar capacidades transaccionales, siempre bajo los estándares de seguridad, autenticación y regulación que exige la actividad bancaria.

En las primeras pruebas del nuevo asistente generativo observamos mejoras en resolución, entendimiento y satisfacción. Pero el cambio más relevante está en la capacidad de pasar de responder preguntas a resolver necesidades: de “te explico cómo hacerlo” a “te ayudo a hacerlo”.

En este nuevo esquema, la autogestión resuelve lo simple, la inteligencia artificial comprende y anticipa, y las personas aportan criterio, empatía y acompañamiento. En definitiva, el futuro de la banca no se definirá por quién incorpore más IA, sino por quien logre combinarla con la inteligencia humana. Porque la tecnología puede ampliar la capacidad de respuesta, pero la confianza sigue construyéndose entre personas.