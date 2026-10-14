Facturar por encima del límite de la categoría del monotributo puede obligar a una persona a cambiar la escala y pagar una cuota mensual más alta. Por esta razón, es de suma importancia controlar los ingresos y demás parámetros de la actividad para evitar errores al momento de revisar la situación fiscal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La recategorización, en este aspecto, es un proceso que permite determinar si corresponde o no permanecer en la misma categoría. El trámite se realiza dos veces al año y contempla la facturación de los 12 meses, aunque superar el tope de una escala no significa necesariamente que debas abandonar el régimen simplificado.

Monotributo: qué hay que calcular para saber si se superó el límite

Para determinar si corresponde una recategorización, los monotributistas deben evaluar su actividad durante los últimos 12 meses. El trámite se realiza en febrero y agosto, según la normativa de ARCA.

Además de los ingresos brutos anuales, se deben revisar otros parámetros que pueden determinar la categoría, tales como:

Superficie afectada : los metros cuadrados destinados a la actividad, cuando corresponda.

Energía eléctrica : el consumo anual en kilovatios.

Alquileres : el monto a pagar anualmente.

Tipo de actividad que se desarrolle: venta de productos o prestación de servicios.

¿En qué casos se supera el límite de una categoría?

Para entender cómo funciona, se puede tomar como referencia el cuadro de categorías y topes publicado por ARCA, con valores vigentes desde el 1 de agosto de 2026.

En ese período, el límite de ingresos brutos anuales de la categoría A es de $12.009.410,45, mientras que el de la categoría B asciende a $17.595.182,74.

Por ejemplo, si una persona inscripta en la categoría A acumula ingresos por $13.000.000 en los últimos 12 meses, supera el tope de su escala pero no el de la categoría B. Si los demás parámetros y las condiciones del régimen lo permiten, deberá evaluar la recategorización a la categoría que corresponda.

¿Cuándo se actualizan las cuotas mensuales del monotributo?

Los monotributistas deben revisar su categoría dos veces al año para comprobar si necesitan recategorizarse según sus ingresos y otros parámetros. El trámite se realiza en febrero y agosto, aunque solo es obligatorio cuando existan cambios que lo justifiquen.

Las cuotas mensuales del monotributo también se actualizan en febrero y agosto de cada año, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. En esos períodos también se modifican los límites de facturación y los valores correspondientes a cada categoría.

Para determinar si corresponde una recategorización, los monotributistas deben evaluar su actividad durante los últimos 12 meses. (Fuente: Shutterstock)

Estos cambios son importantes para quienes están cerca del tope de ingresos permitido, ya que una actualización de las escalas puede modificar la categoría que les corresponde.

¿Cuáles son los límites de facturación según la categoría?

Desde ARCA, mantienen actualizado los topes máximos de ingresos brutos anuales para las distintas categorías del monotributo.

Categoría A: hasta $12.009.410

Categoría B: hasta $17.595.182

Categoría C: hasta $24.670.494

Categoría D: hasta $30.628.651

Categoría E: hasta $36.028.231

Categoría F: hasta $45.151.659

Categoría G: hasta $53.995.798

Categoría H: hasta $81.924.660

Categoría I: hasta $91.699.761

Categoría J: hasta $105.012.519

Categoría K: hasta $126.610.830

¿Qué es lo que puede pasar si se excede del límite de facturación de la categoría en el monotributo?

ARCA determina que en aquellos casos en que el contribuyente supere los límites de facturación establecidos para su categoría, deberá iniciar el trámite de recategorización en aquella que corresponda.

Cabe recordar que los períodos para iniciar esta gestión son cada 6 meses, en febrero y agosto, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses.

Para quienes superen los límites de la categoría más alta del Monotributo (categoría “K”) a la hora de facturar, será necesario pasar al régimen general, lo que implica una mayor carga impositiva y más obligaciones.

Consejos a tener en cuenta para evitar inconvenientes

Antes de realizar la recategorización, conviene comprobar los siguientes puntos:

Calcular los ingresos brutos de los últimos 12 meses.

Revisar la superficie afectada a la actividad, si corresponde.

Verificar el consumo anual de energía eléctrica.

Sumar los alquileres devengados durante el período.

Comparar los resultados con las categorías y los montos vigentes de ARCA.

Entre otros.