Una patente estadounidense de 1891 aporta una pista sobre cuál fue el diseño original.

Colocar el papel higiénico hacia adelante, con el extremo suelto por encima del rollo y separado de la pared, facilitar tomar una hoja, controlar cuánto papel se utilizar y rasgarlo sin tener que manipular demasiado el rollo.

Aunque parece un detalle menor, esta disposición tiene un antecedente histórico: los dibujos de la patente estadounidense US465588A , registrada por el inventor Seth Wheeler en 1891 , muestran precisamente esa orientación .

Para qué sirve colocar el papel higiénico hacia adelante

Colocar el papel higiénico hacia adelante sirve principalmente para facilitar el acceso al extremo del rollo y hacer más sencillo el desprendimiento de cada hoja. Al quedar la punta visible y alejada de la pared, resulta más fácil sujetarla con los dedos y tirar de la cantidad necesaria.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Facilita el agarre : el extremo del papel queda a la vista y al alcance de la mano.

Ayuda a cortar las hojas : la posición permite tirar del papel y separarlo con mayor comodidad.

Reduce el contacto con la pared : disminuye la posibilidad de que los nudillos rocen la superficie al tomar una hoja.

Permite controlar el consumo: tener el extremo visible puede ayudar a calcular cuánto papel se necesita, aunque no garantiza que se utilice menos.

Lavarse las manos después de usar el baño y limpiar periódicamente el soporte siguen siendo prácticas importantes. Shutterstock

Cuál es la forma correcta de colocar el papel higiénico según la patente

La patente estadounidense US465588A, asociada con el inventor Seth Wheeler, es uno de los antecedentes históricos más conocidos de este debate. La solicitud se presentó el 8 de junio de 1891 y el registro se concedió el 22 de diciembre del mismo año.

Los dibujos técnicos muestran el papel colgando por delante del rollo, con el extremo libre orientado hacia el usuario. Esta ilustración respalda la idea de que la disposición por encima del rollo formaba parte del diseño documentado por Wheeler .

El objetivo práctico de esta orientación era facilitar el manejo del papel y permitir que las hojas pudieran tomarse y separarse de manera sencilla. Al quedar la punta expuesta, el usuario no necesita buscarla entre el rollo y la pared.

Cómo colocarlo correctamente

Para instalar el rollo con el papel hacia adelante, no se necesita ninguna herramienta especial. Basta con revisar la orientación del soporte y asegurarse de que el papel pueda desenrollarse sin obstáculos, además de: