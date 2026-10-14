Polémica en el Juicio por Maradona: el abogado de Jana pidió la absolución del psicólogo y Dalma y Gianinna estallaron.

El tramo final del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tomó otro giro inesperado cuándo un pedido de uno de los abogados provocó tensión y enojo entre la familia. Félix Linfante, que representa a Jana Maradona, sorprendió este martes al solicitar que se absuelva al psicólogo Carlos Díaz.

El pedido, que luego repitió el abogado que representa a las hermanas de Maradona, causó enojo entre Dalma y Gianinna. Ambas utilizaron sus redes sociales para expresar su decepción y bronca con el resto de su familia.

El pedido del abogado de Jana Maradona que causó la bronca de Dalma y Gianinna

El abogado Félix Linfante, representante legal de Jana Maradona, solicitó este martes la absolución del psicólogo del astro del fútbol. “Pido que se absuelva por duda al psicólogo Carlos Díaz y que se absuelva libremente al médico clínico Pedro Di Spagna”, manifestó en el cierre de sus alegatos. Por su parte, este miércoles el representante legal de las hermanas de Maradona, Pablo Jurado, también solicitó las absoluciones del psicólogo Carlos Díaz y el clínico Pedro Di Spagna.

El psicólogo cargaba con una imputación por homicidio simple con dolo eventual, pero durante el juicio se argumentó que conocía a Maradona desde poco antes de su muerte y que sus consideraciones no eran tenidas en cuenta por los médicos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov. Estos cuestionamientos llevaron a los fiscales a cambiar la acusación a homicidio culposo pero la postura de los abogados querellantes sorprendió a la audiencia.

El enojo de Dalma y Gianinna en las redes sociales

Tras los pedidos de ambas partes de la familia, y mientras se daban el resto de los alegatos de la querella, las hijas mayores de Maradona, Dalma y Gianinna, se volcaron a las redes sociales para expresar su indignación por este pedido.

“Trato de entender porque alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo”, publicó Dalma Maradona en su cuenta de Instagram.

Los posteos de Dalma y Gianinna Maradona por el pedido de absolución al psicologo que atendió a su padre en los últimos días. Captura de redes sociales

La hija de Diego además aseguró que Carlos Díaz tenía miedo “de que lo allanen” y concluyó: “Yo? Siempre del mismo lado! Mi tesoro es nunca haber transado con esos”. Por su parte, Giannina implicó dudas sobre las motivaciones del resto de la familia al publicar: “Ahí está el favor”.