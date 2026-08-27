Qué significa el color de la bandeja de la carne en el supermercado y cuál conviene compra.

En los supermercados es habitual encontrar cortes de carne idénticos como nalga o cuadrada con una diferencia que suele llamar mucho la atención: algunas bandejas suelen ser de color rojo, amarillo o negro .

Para muchos consumidores, la diferencia genera desconfianza, pero la realidad es que no revela nada relacionado a la frescura, origen ni calidad de la carne.

Qué significan los colores de las bandejas de carne en el supermercado

Si bien esta distinción no proviene de un código sanitario obligatorio en Argentina, cada supermercado lo elige por cuestiones comerciales y estéticas.

La bandeja negra suele reservarse para cortes seleccionados y de mayor calidad porque transmite una imagen más elegante. El fondo oscuro aumenta el contraste con la carne y ayuda que se destaque el marmoleo de la grasa.

Qué significa el color de la bandeja de la carne en el supermercado y cuál conviene comprar.

Por su parte, la roja se usa tradicionalmente para cortes vacunos por su tonalidad natural que permite una presentación uniforme. Como el fondo se parece al alimento, algunos cambios resultan menos visibles.

Las amarillas suelen estar relacionadas con productos de consumo cotidiano y que muchas veces están en oferta. Algunas cadenas las usan para diferenciar las promociones o líneas económicas.

¿El color de la bandeja significa que la carne es de menor calidad?

El color de la bandeja no determina la calidad, ni la frescura ni el origen de los cortes de carne. La elección responde a decisiones comerciales de cada supermercado para que los clientes diferencien líneas, promociones o tipos de carne.

Más allá del color, los especialistas recomiendan prestar atención a otros aspectos antes de comprar un corte de carne: