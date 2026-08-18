Corea del Sur prohibirá la ingesta de carne de perro en febrero: será la última temporada de consumo.

Corea del Sur atraviesa la última temporada en la que todavía se comercializa carne de perro para consumo humano antes de que entre en vigor la prohibición prevista para febrero de 2027. La norma fue aprobada en 2024 y establece un período de transición de tres años para que los establecimientos y productores abandonen esta actividad.

La fecha elegida para la aplicación completa de la prohibición es el 7 de febrero de 2027. Desde ese momento quedarán prohibidas la cría, el sacrificio y la distribución o venta de perros con fines de consumo humano, de acuerdo con la legislación surcoreana.

Atención: cuándo entra en vigor la prohibición de la carne de perro

La ley surcoreana fue promulgada en febrero de 2024 y estableció un período de gracia de tres años antes de la entrada en vigor de las principales prohibiciones. El artículo 5 comenzará a aplicarse el 7 de febrero de 2027.

La norma prohíbe criar o reproducir perros con fines de consumo, sacrificarlos con ese objetivo y distribuir o vender perros, su carne o alimentos elaborados con ellos para consumo humano.

Qué está pasando en Corea del Sur antes de la prohibición

La última temporada de verano de 2026 coincide con un mercado que ya se encuentra en retroceso. Según Reuters, en el mercado de Moran, en Seongnam, algunos restaurantes que durante años vendieron platos de carne de perro comenzaron a ofrecer guisos de cabra negra y otras alternativas.

Los vendedores que todavía ofrecen bosintang, el tradicional guiso de carne de perro, reciben principalmente a clientes de mayor edad, mientras que buena parte de los comercios de la zona ya cambió de actividad.

El Gobierno surcoreano también está impulsando el cierre anticipado de las granjas que todavía permanecen activas. En mayo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales informó que el 82% de las granjas de perros registradas para consumo ya habían cerrado antes de la prohibición total prevista para 2027.

Cuántos negocios fueron afectados por la nueva ley

La transición afecta a distintos sectores vinculados con esta actividad, entre ellos granjas, comerciantes, distribuidores y restaurantes.

El Gobierno surcoreano creó medidas de apoyo para quienes deban cerrar o cambiar de actividad. La legislación contempla que las autoridades desarrollen planes destinados a facilitar el cierre de los negocios y la transición hacia otras actividades económicas.

Además, el Ministerio de Agricultura informó que trabaja con los gobiernos locales para acelerar los cierres y ofrecer asistencia a los productores que quieran dedicarse a otras actividades.

Por qué Corea del Sur decidió terminar con el comercio de carne de perro

La prohibición se produjo después de años de cambios en los hábitos de consumo y de un aumento de la sensibilidad hacia el bienestar animal.

La ley aprobada por el Parlamento surcoreano en enero de 2024 puso fin a un debate que llevaba décadas y fijó un calendario para terminar con la cría, el sacrificio, la distribución y la venta de perros destinados al consumo humano.

El proceso también contempla el cierre progresivo de las instalaciones existentes, en lugar de una prohibición inmediata desde el momento de aprobación de la ley.

Qué pasará desde febrero de 2027

A partir del 7 de febrero de 2027, las actividades específicamente prohibidas por el artículo 5 de la ley serán ilegales. Esto incluye la cría o reproducción de perros para consumo, su sacrificio con ese objetivo y la distribución o venta para consumo humano.

La normativa establece además sanciones para quienes incumplan las prohibiciones. La entrada en vigor del artículo central de la ley marcará, de este modo, el cierre del período de transición iniciado en 2024.

Cómo será la transición para los establecimientos

Durante el período previo a la entrada en vigor, los negocios tienen la posibilidad de cerrar o reconvertir su actividad. El Gobierno surcoreano puso en marcha medidas de seguimiento y apoyo para evitar que las granjas que ya cerraron vuelvan a criar perros destinados al consumo.

En los últimos meses, las autoridades también intensificaron las inspecciones sobre las instalaciones que todavía permanecen abiertas, con el objetivo de acelerar el cumplimiento de la nueva normativa antes de febrero de 2027.

El 7 de febrero de 2027 será la fecha clave para la aplicación plena de la prohibición establecida por Corea del Sur sobre la cría, el sacrificio y la comercialización de perros destinados al consumo humano.