Cada vez que se consulta el pronóstico del tiempo aparece un dato que suele generar confusión: la probabilidad de lluvia, expresada en un porcentaje.

Muchas personas creen que un 40%, un 60% o un 90% indica cuánto va a llover o durante cuánto tiempo caerá agua, pero en realidad el significado es muy diferente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que este porcentaje representa la posibilidad de que se registren precipitaciones en un lugar determinado durante un período específico .

¿Qué significa realmente un 30%, 60% o 90% de probabilidad de lluvia?

El porcentaje de probabilidad de lluvia no indica la intensidad de la precipitación ni cuánto tiempo va a llover. Lo que expresa es la posibilidad de que ocurra una precipitación medible en la zona pronosticada durante el período indicado.

Por ejemplo:

10% a 30%: baja probabilidad de precipitaciones.

40% a 60%: probabilidad moderada; pueden registrarse lluvias en distintos sectores del área.

70% a 100%: alta probabilidad de que ocurra lluvia durante ese intervalo.

Esto significa que, si el pronóstico marca un 80% de probabilidad, existe una alta chance de que llueva en ese lugar y en ese horario , pero no implica que vaya a llover durante todo el día ni que la lluvia sea intensa.

Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia del SMN y cómo interpretar el pronóstico del tiempo Shutterstock

¿Por qué puede decir 80% de lluvia y finalmente no llover donde estoy?

Uno de los errores más comunes es pensar que el pronóstico se refiere exactamente al punto donde se encuentra cada persona. En realidad, el SMN realiza pronósticos para áreas geográficas, que pueden abarcar varias localidades o distintos sectores de una ciudad.

Por eso puede ocurrir que:

Llueva en una parte de la región y no en otra.

Se desarrollen tormentas muy localizadas.

Las condiciones atmosféricas cambien en pocas horas y modifiquen la evolución prevista.

El porcentaje refleja la probabilidad para toda el área pronosticada, no garantiza que cada barrio o localidad reciba precipitaciones .

¿Cómo calcula el SMN la probabilidad de precipitaciones?

Para elaborar este dato, el Servicio Meteorológico Nacional combina información proveniente de modelos meteorológicos, imágenes satelitales, radares, estaciones meteorológicas y observaciones realizadas por especialistas.

Los meteorólogos analizan variables como:

La humedad disponible en la atmósfera.

La formación y evolución de nubosidad.

La llegada de frentes fríos o cálidos.

La inestabilidad atmosférica.

La dirección e intensidad del viento .

Con toda esa información estiman la probabilidad de que se produzcan precipitaciones en una región durante un período determinado.

A medida que se acerca el momento pronosticado y se incorporan nuevos datos, el porcentaje puede actualizarse para reflejar con mayor precisión la evolución del tiempo.